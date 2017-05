La Muzeul National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa” din Capitala, de Noaptea Muzeelor 2017, va fi lansata cartea ”Originea speciilor”, de Charles Darwin, aparuta la editura Herald.

”Originea speciilor” este una dintre putinele opere stiintifice accesibile publicului larg, care a revolutionat atat stiintele biologice, cat si modul in care vedem conexiunea noastra ca oameni cu natura si a influentat gandirea filozofica si stiintifica moderna, potrivit News.ro.

Programul special al evenimentelor prilejuite de Noaptea Muzeelor de la Antipa va continua cu vernisarea expozitiei temporare ”Urme in timp”, in prezenta paleoartistului Eduard Olaru. Expozitia ilustreaza evolutia si originile omului modern prin reconstruiri grafice a 16 specii de hominide.

Incepand cu ora 18.00, timp de doua ore, invitati de prestigiu vor participa la o masa rotunda organizata in Atrium-ul Muzeului, in apropierea scheletului de Deinotherium gigantissimum, care va fi transmisa in direct pe toate frecventele Radio Romania Cultural si video on line pe www.radioromaniacultural.ro.

O dezbatere, la care publicul va juca rol de invitat, putand adresa in mod direct intrebari participantilor, va fi moderata de Corina Negrea, realizator de emisiuni de stiinta la Radio Romania Cultural.

Pe parcursul serii, publicul va avea ocazia sa viziteze gratuit expozitia permanenta a Muzeului, incepand cu ora 1.:00 si, totodata, sa participe la o serie de activitati specifice de cercetare, care vor avea loc in curtea Muzeului, incepand cu ora 22.00.

FOTO: Facebook / Muzeul Antipa

Digi Animal World, la Noaptea Muzeelor de la Antipa

Digi Animal World va fi prezent si in acest an la Noaptea Muzeelor de la Antipa, oferind vizitatorilor scurte proiectii de filme documentare, precum si alte surprize.

Intre orele 22.00 - 23.00, musafirii vor putea intercepta sunetele de lilieci din gradina Muzeului ”Antipa” cu ajutorul detectorului de ultrasunete, sub coordonarea specialistilor din Muzeu. Participarea la aceste evenimente se va face pe baza inscrierii prealabile, in limita a 100 de locuri.

Pe data de 20 mai, in intervalul orar 10.00 - 16.30, Muzeul National de Istorie Naturala ”Grigore Antipa” va fi inchis.

Noaptea Muzeelor 2017: Evenimente artistice la Muzeului National de Istorie a Romaniei

Vizitatorii Muzeului National de Istorie a Romaniei vor avea acces, pe 20 mai, de Noaptea Muzeelor 2017, doar in spatiile Columnei, Lapidariumului si Tezaurului, din motive tehnice, scrie News.ro.

Anul acesta vom participa la Noaptea Muzeelor cu evenimente legate de dialogul artelor, teatru, dans, muzica, in acest spatiu. Din motive tehnice, ca si in 2016, Noaptea Muzeelor va fi restransa in spatiul Columnei, Lapidariumului si Tezaurului. Nu putem gestiona in conditii de securitate cerute pentru viata si integritatea publicului o masa foarte mare de oameni care vin in cateva ore. Nu mai putem sa controlam cum se intampla in urma cu ani – vreo 15.000 – 20.000 de oameni care sa vina in 7-8 ore si care sa dea peste cap toata structura tehnica a institutiei Muzeului National de Istorie a Romaniei

Intrarea se va face prin curtea interioara, dinspre Strada Postei.

Castelul Bran se deschide de Noaptea Muzeelor 2017

Castelul Bran va fi deschis gratuit pe 20 mai, de Noaptea Muzeelor 2017, vizitatorii putand face tururi ghidate in intervalul orar 20.00-00.00.

Musafirii nocturni vor putea asista in Sala de Muzica ”Regina Maria” la un concert cu partituri consacrate, iar personalul va ghida vizitatorii intr-un tur special. Formatia Duo Cafe din Brasov completeaza programul serii.

Ultimul vizitator va putea intra in Castelul Bran la miezul noptii.

Potrivit organizatorilor evenimentului, aplicatia Questo va face trasee tematice de Noaptea Muzeelor, iar Uber va oferi curse gratuite.

Sursa foto: Facebook