Peste 22.000 de salariati din institutiile din subordinea Ministerului Finantelor au declansat un protest spontan, luni dimineata, nemultumiti de proiectul legii salarizarii unitare. Liderul Sed Lex, Vasile Marica, spune ca protestul se extinde rapid in toata tara, in conditiile in care noua lege a salarizarii va duce la diminuarea salariilor angajatilor, iar acest lucru nu poate fi tolerat.

UPDATE ora 12.50 Presedintele ANAF, Bogdan Stan, a reactionat, luni, la protestul spontan al angajatilor Fiscului, declansat in special ca urmare a proiectului legii salarizarii bugetarilor, cerandu-le sa reia lucrul, in conditiile in care i-a asigurat ca va face toate demersurile necesare pentru ca nemultumirile lor sa fie auzite si pentru a fi gasite solutii la revendicarile salariatilor.

"Nemultumirile sindicatelor sunt legate de legea salarizarii. Am avut deja discutii cu liderii de sindicat. Le-am ascultat revendicarile. Am depus la Guvern propunerile de modificare a legii, in sensul eliminarii discrepantelor si al mentinerii sporului de 15%. In mod onest si deschis suntem in dialog permanent cu acestia", a transmis Bogdan Stan.

Le solicit si pe aceasta cale sa isi reia lucrul si ii asigur ca in calitatea mea de presedinte voi face demersurile necesare pentru ca nemultumirile lor sa fie auzite si sa gasim solutii in vederea bunei functionari a activitatii institutiei Bogdan Stan, seful ANAF

Cateva sute de angajati din finante protesteaza, luni, in fata ministerului, in contextul in care mii de salariati din directiile de finante publice din intreaga tara au declansat un protest spontan nemultumiti de proiectul legii salarizarii, potrivit News.ro.

Este un protest spontan, care se extinde rapid in toata tara. Oamenii nu pot accepta ca prin noua lege a salarizarii le vor fi diminuate salariile. Vor fi taieri intre 10 si 35 la suta, salarii castigate in urma unei batalii cu regimul Basescu. Colegii nostri, fara a mai tine cont de negocieri, si-au luat soarta in maini si au declansat protestele Presedintele Sed Lex, Vasile Marica

La randul sau, presedintele Sindicatului National Finante Publice - SindFISC, Liviu Toader, a declarat pentru News.ro ca au intrat in greva angajatii din Bucuresti si cel putin zece judete.

”Legea salarizarii e in primul rand factorul declansator. La Bucuresti sunt 200-300 de persoane care au intrerupt lucrul, in tara sunt cateva mii. Principalele revendicari sunt cele semnalate de-a lungul timpului, plecand de la nefinantarea serviciilor in care lucreaza acesti oameni, plus proiectul legii salarizarii. In ceea ce priveste salarizarea angajatilor din Finantele publice, din cadrul ANAF, proiectul este ambiguu privind incadrarea in grilele de salarizare. Nu exista o protectie juridica a angajatilor ANAF care fac controale, nu exista o protectie juridica reala, angajatii Fiscului merg in controale in numele statului, si nu in nume propriu", a spus Liviu Toader.

Potrivit Sed Lex, peste 22.000 de salariati participa la protestul spontan.

Primii care au declansat greva spontana au fost salariatii din cadrul DGRFP Bucuresti. Acestora li s-au alaturat rapid angajatii Finantelor din aproape toata tara. Conform Sed lex, la aceasta ora protesteaza in fata institutiilor salariatii din judetele Maramures, Calarasi, Dambovita, Timis, Gorj, Buzau, Hunedoara, Arad, Botosani, Olt, Arges, Prahova, Satu-Mare, Mehedinti, Neamt, Covasna, Alba Iulia, Ialomita, Covasna, Iasi, Sibiu, Mures, Valcea, Giurgiu, Dolj, Harghita.

