Au ramas mai putin de doua luni pana la proba scrisa a examenului de titularizare 2017. Pana atunci, sunt in desfasurare cateva etape importante care vizeaza examenul de titularizare.

Astfel, in parioada 16-22 mai 2017 are loc verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana/municipiului Bucuresti de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar. In intervalul 17-24 mai 2017 are loc validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfasurare a concursului. Neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare, atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

In mod exceptional, absolventii promotiei 2017 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenta/universitare de masterat/departamentelor pentru pregatirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot sa prezinte adeverinta de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica si sa valideze fisa de inscriere in data de 12 iulie 2017. Absolventii promotiei 2017 pot participa la proba scrisa in cadrul concursului national pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dupa prezentarea adeverintei de absolvire a studiilor/programului de pregatire psihopedagogica.

In perioada 30 mai-30 iunie 2017 vor avea loc probele practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa. Pe data de 12 iulie este programata proba scrisa.



Rezultatele se vor afisa pe data de 18 iulie 2017.

Inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare se va face in perioada 18-19 iulie 2017, urmand ca ele sa se rezolve in intervalul 20-24 iulie 2017. Pe 25 iulie se vor afisa rezultatele finale.

Vezi pe EDU.RO modele de subiecte pentru examenul de titularizare 2017

Organizarea la nivelul municipiului Bucuresti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor ramase vacante

1 si 4 septembrie - depunerea si inregistrarea dosarelor, validarea si revalidarea fiselor de inscriere

5 septembrie - organizarea si desfasurarea probelor practice/orale in profilul postului;

6 septembrie - desfasurarea probei scrise si afisarea rezultatelor;

7 septembrie - depunerea contestatiilor, analizarea, rezolvarea acestora si afisarea rezultatelor finale.

Acte necesare inscrierii la examenul de titularizare 2017

Copii de pe actele de studii, foaia matricola si certificat profesional (ultimul pentru absolventii liceului pedagogic);

Absolventii promotiei 2017 vor prezenta copia si originalul adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;

Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;

Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);

Copie de pe actul de titularizare in invatamantul preuniversitar (daca este cazul);

Copie a acordului MENCS, deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);

Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul), in original;

Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de munca daca a mai fost angajat(a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(a) (daca este cazul);

Copii ale avizelor si a atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unitatii de invatamant particular (daca este cazul);

Avizul/adeverinta medical(a) din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant, in original;

Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasor activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala si nu mi s-a interzis dreptul de a fi incadrat intr-o functie didactica printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;

Cazier judiciar, in original.

Numai pentru titulari: adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu), in original si copii ale deciziilor de detasare din perioada 01.09.2006 – 31.08.2017 (daca este cazul).

Sursa foto: Pressmaster, Shutterstock