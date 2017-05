Totodata, primarul a spus ca acesta a fost doar “un test” (pe nervii cetatenilor – n.r.), prin care “au fost identificate punctele nevralgice ale benzii unice pentru circulatia transportului public, iar proiectul va fi implementat imediat dupa incheierea cursurilor scolare. Pana atunci se va circula fara restrictii, ca si pana acum, pe tronsonul Baneasa – Piata Charles de Gaulle”.

“Am solicitat tuturor institutiilor implicate in proiectul benzii unice ca demararea acestuia sa se faca intr-o perioada in care traficul este mai redus, respectiv imediat ce incepe vacanta elevilor. Pana atunci, vor fi luate toate masurile complementare care sa asigure eficienta acestui proiect, si ma refer atat la componenta de informare a populatiei cat si la suplimentarea efectivelor de politisti locali si de la circulatie in intersectii. De asemenea, RATB va spori numarul de autobuze care circula pe liniile care vor beneficia de acest culoar si va infiinta noi linii preorasenesti care sa preia o parte dintre navetistii care vin zilnic in Bucuresti”, mai scrie primarul, pe Facebook, unde, in mod periodic, interzice si baneaza orice comentarii negative.

Citeste aici intreaga declaratie a Gabrielei Firea, dupa esecul lamentabil din aceasta dimineata.

In paralel, se strang semnaturi din ce in ce mai rapid pentru demiterea primarului Gabriela Firea, care, de la inceputul mandatului, a luat o serie de masuri nepopulare.

