A fost lansat primul Raport de monitorizare privind comertul online cu medicamente din surse necontrolate din Romania. Raportul evalueaza situatia actuala a comercializarii ilegale pe internet a unor medicamente care se elibereaza cu prescriptie medicala, un fenomen periculos si greu de controlat, care genereaza un risc ridicat pentru sanatatea publica, potrivit specialistilor. Monitorizarea ofera o perspectiva asupra impactului prezentei unor medicamente provenite din surse necontrolate in piata interna, in conditiile in care exista foarte putine date cu privire la penetrarea acestor produse in piata.

Cei mai expusi riscurilor comertului ilegal de medicamente sunt pacientii cu cancer, din cauza lipsei timpului necesar identificarii unei solutii pentru procurarea medicamentelor din surse autorizate, arata concluziile raportului. Acesta a relevat ca cele mai multe medicamente comercializate in mediul online sunt destinate pacientilor oncologici:

Din 174 de produse monitorizate au fost identificate anunturi de vanzare sau cumparare pentru 41 dintre acestea;

Au fost centralizate 2.663 de anunturi pentru aceste medicamente;

Peste 50% dintre anunturi se refereau la produse folosite in tratamentul cancerului renal, de ficat, al tumorilor neuroendocrine ale pancreasului, al cancerului tiroidian sau al cancerului bronho-pulmonar fara celule mici.

Medicamentele aflate pe lista de discontinuitati a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale reprezinta si acestea o componenta importanta a comertului online din surse necontrolate, potrivit raportului.

Astfel, in procesul de monitorizare au fost incluse 219 produse din acea lista, obtinandu-se rezultate pentru 36 de medicamente. Mai exact, raportul a identificat 628 de anunturi de vanzare/cumparare care vizau, printre altele, medicamente utilizate in tratarea mielomului multiplu sau a limfomului (334 de anunturi), a disfunctiei erectile (118) sau medicamente pentru prevenirea formarii si dezvoltarii cheagurilor de sange in interiorul vaselor sangvine (59).

Anunturi de vanzare sau cumparare au fost descoperite si pentru medicamente aflate in Programul National pentru Boli Rare sau pentru vaccinurile incluse in Programul National de Vaccinare: s-au identificat 21 de anunturi pentru medicamente destinate pacientilor cu boli rare, respectiv 18 anunturi ce vizau vaccinuri incluse in schema obligatorie de vaccinare.

„Un pacient care consuma un medicament cumparat de pe internet, pentru ca, din anumite motive, nu a avut acces la medicamente decontate de stat, este supus unor riscuri enorme. In acest context, credem ca este nevoie de campanii de informare si educare a populatiei cu privire la riscurile la care se expun prin procurarea de medicamente din surse neautorizate. Totodata, este necesara o legislatie clara, care sa sustina demersurile institutiilor abilitate in contracararea acestui fenomen, o legislatie care sa vizeze atat comertul ilegal online sau offline cu medicamente din surse necontrolate, cat si contrafacerea. Nu in ultimul rand, permanentizarea monitorizarii in zona online, pe un numar mai mare de produse si pe o lista exhaustiva de site-uri si platforme, realizata zi de zi, este o alta componenta de baza in diminuarea acestui fenomen ingrijorator”, a declarat Dan Miclea, director general Media Kompass, organizatia care a elaborat raportul de monitorizare.

Comertul online de medicamente nu este reglementat in Romania, deocamdata. Un proiect de lege care ar urma sa stabileasca cadrul legal pentru functionarea farmaciilor online se afla in proces de adoptare la Camera Deputatilor, dupa ce, la finalul lunii mai 2017 a primit avizul favorabil al Guvernului Romaniei. Respectivul proiect legislativ reglementeaza vanzarea de produse medicamentoase prin intermediul internetului, insa doar a celor care se elibereaza fara prescriptie medicala.

Procurarea de medicamente online, din surse neautorizate, poate insemna un pericol major pentru sanatatea si viata pacientilor. Aceasta din cauza ca riscul ca acele produse sa fie contrafacute este foarte ridicat. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) atrage atentia ca 50% dintre medicamentele comercializate pe platforme online, care nu isi dezvaluie adresa fizica, sunt falsificate.

Medicamentele contrafacute contin, de obicei, o cantitate necorespunzatoare (fie prea mica, fie prea mare) a substantei active. In acelasi timp, produsele de acest tip pot contine o substanta activa cu scop terapeutic diferit de cel asociat produselor pe care le substituie. Mai mult, au fost cazuri in care in medicamentele falsificate au fost descoperite substante toxice (ex: otrava pentru sobolani).

Pe de alta parte, procurarea de medicamente de pe internet, din surse neautorizate, inseamna un potential risc nu doar raportat la posibilitatea ca produsele respective sa fie falsificate, ci si prin prisma faptului ca acestea pot sa nu fie transportate si depozitate corespunzator, pot sa fie expirate, situatie in care poate fi alterata eficacitatea terapeutica.

Raportul de monitorizare privind comertul online cu medicamente din surse necontrolate din Romania a fost elaborat pe baza analizei realizate in perioada 01 iunie 2016 – 31 martie 2017 a mai multor categorii de platforme online, care comercializau medicamente: pagini din social media, forumuri, website-uri, inclusiv specializate pe anunturi.

In raport au fost evaluate platformele care contineau anunturi cu privire la medicamentele incluse in ultimii cinci ani in Programul National de Oncologie si Programul National de Boli Rare, precum si produse aflate pe lista de discontinuitati a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale, respectiv vaccinuri din Programul National de Vaccinare. Astfel, au fost analizate anunturile de vanzare (anunturi de vanzare ocazionale, activitate comerciala „profesionista” – vanzare), de cumparare (anunturi de cumparare ocazionale, activitate comerciala „profesionista” – cumparare) si de donare (donare simpla, donare cu interes comercial secundar).

Sursa foto: Monika Gruszewicz / Shutterstock.com