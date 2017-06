"Lucram la o alta modificare care va afecta piata farmaceutica si de ieri modificam hotararea de guvern cu compensarea de 90%. Am crescut si crestem pensiile si de ieri (7 iunie) facem cu domnul presedinte Dragnea simulari si pregatim asa incat saptamana viitoare sa ridicam pragul de la 700 lei la 900 lei si sa eliminam orice posibilitate de interpretare, adica daca pacientul are pensia de 900 lei si mai are venituri de 10 lei din dobanzi acestea sa nu-i afecteze compensarea de 90%", a precizat Florian Bodog, ministrul Sanatatii.

In acelasi timp, Florian Bodog sustine ca au fost introduse un numar record de molecule noi pentru pacienti in primele 5 luni ale acestui an si solicita companiilor farmaceutice sa lucreze impreuna pentru a oferi pacientilor tratamentele necesare.

“Am introdus molecule noi, un numar record de molecule noi, intrate in randul pacientilor in primele 5 luni ale acestui an, dar in acelasi timp ne lovim de faptul ca din diferite motive moleculele vechi, moleculele cu care medicii nostri lucreaza dispar de pe piata sau nu sunt aprovizionate la timp si vreau sa fac un apel public aici. In momentul in care Ministerul Sanatatii solicita unei companii explicatii cu privire la lipsa unui produs intr-un anumit spital ma astept ca aceasta companie sa raspunda in jumatate de ora. Fiecare dintre dvs cand ati solicitat Ministerului Sanatatii sa fie primit pentru a rezolva o problema ati fost primiti nu ati fost amanati. Imi doresc ca pacientii romani sa aiba acces la tratamente astazi, nu peste o saptamana, nu peste sase luni", a declarat Bodog.

Sursa foto: Agerpres / Angelo Brezoianu