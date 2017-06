Procurorii Parchetului ICCJ arata, in rechizitoriul prin care a fost trimis in judecata fostul presedinte Ion Iliescu, alaturi de alte 13 persoane in dosarul Mineriadei, ca acesta a mintit populatia prin intermediul televizorului, cu privire la scopul demonstratiilor din Piata Universitatii si ca a ordonat dotarea militarilor implicati in evenimente cu armament si munitie de razboi, "folosirea acestora impotriva unor civili fiind nelegala”. In acelasi rechizitoriu, procurorii arata ca, in luna mai 1990, "inculpatul" Adrian Sarbu, consilier al lui Petre Roman, a gandit un atac terorist asupra manifestantilor din Piata Universitatii si a cerut ministrului Apararii sa-i puna la dispozitie 20 de kilograme de trotil pentru a-i arunca in aer pe protestatari.

Procurorii despre Iliescu: a solicitat dotarea militarilor cu armament si munitie de razboi

Procurorii militari arata ca Ion Iliescu a hotarat, in 11 iunie 1990, alaturi de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, Virgil Magureanu, Mugurel Cristian Florescu si alte persoane, in prezent decedate, sa evacueze in mod brutal, prin folosirea nejustificata si in mod ilegal, a manifestantilor din Piata Universitatii, ale caror actiuni de protest neviolente nu reprezentau altceva decat exprimarea libera a opiniilor lor politice, informeaza news.ro.

De asemenea, in acelasi scop, "a decis aducerea a catorva mii de muncitori din aproape intreaga tara, pe care i-a determinat, prin actiuni constante de dezinformare (care i-au vizat nu numai pe acestia, ci si intreaga populatie a tarii), sa actioneze cu violenta asupra celor care aveau alte optiuni politice, ca veritabile forte de ordine, molestand si lipsind de libertate manifestantii, singuri sau impreuna cu fortele implicate in aceste evenimente, lipsirea de libertatea a manifestantilor fiind hotarata odata cu decizia privind lansarea atacului”, se arata in rechizitoriul procurorilor.

Despre Iliescu, procurorii arata ca a prevazut, a acceptat si chiar a urmarit producerea consecintelor aratate.

"Pentru atingerea scopului urmarit, inculpatul a dezinformat, prin intermediul mass-media, populatia tarii, cu privire la scopul manifestatiilor si natura neviolenta a acestora, carora le-a atribuit caracterul unor miscari de tip legionar, cunoscand ca acest fapt este nereal. De asemenea, el a solicitat dotarea militarilor implicati in evenimente cu armament si munitie de razboi, folosirea acestora impotriva unor civili fiind nelegala", arata procurorii.

Acestia mentioneaza ca tot prin intermediul mass-media, prin actiuni de manipulare, a determinat alti civili sa vina in punctele fierbinti aleevenimentelor, afirmand ca este necesara apararea institutiile democratice ale statului nu de cei care isi exprima opiniile politice, ci de elemente fasciste, huligani si alte categorii reactionare, expunand, in acest mod, populatia municipiului Bucuresti la actiunile violente care au avut loc la sediul Televiziunii Romane, al Ministerului de Interne, Politiei Municipiului Bucuresti sau Serviciului Roman de Informatii.

"In scopul aducerii la Bucuresti a muncitorilor, pentru a-i implica impotriva manifestantilor, Iliescu a solicitat personal liderilor de sindicat si conducerii intreprinderilor sa mobilizeze muncitorii. Aceleasi solicitari le-au fost adresate conducerilor centrale si locale ale C.P.U.N., organ legislativ provizoriu, care nu-si incetase inca activitatea si al carui presedinte era, precum si persoanelor din conducerea filialelor FSN, formatiune al carei presedinte era tot Ion Iliescu", noteaza procurorii.

Anchetatorii mai arata in rechizitoriu ca fostul sef al statului, in calitate de presedinte ales al Romaniei, presedinte al CPUN si FSN, in perioada 11 - 15 iunie 1990 a decis, organizat si coordonat, alaturi de alti inculpati, "un atac generalizat si sistematic lansat impotriva unei populatii civile, respectiv impotriva manifestantilor din Piata Universitatii si a altor persoane din municipiul Bucuresti, atac motivat de ratiuni de ordin politic si in care au fost implicate, in mod nelegal, forte ale Ministerului Apararii Nationale, ale Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, precum si a peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii, atacul soldandu-se, in ce-l priveste pe inculpat, cu uciderea prin impuscare a patru persoane; vatamarea fizica si psihica a 1.388 de personae; privarea nelegala de dreptul fundamental la libertate a 1.250 de persoane".

Dosarul Minderiada: Adrian Sarbu a solicitat ministrului Apararii sa-i puna la dispozitie 20 de kilograme de trotil pentru a-i arunca in aer pe protestatari

Procurorii militari arata in rechizitoriul prin care 14 persoane au fost trimise in judecata in dosarul Mineriadei ca, in luna mai 1990, "inculpatul" Adrian Sarbu, consilier al lui Petre Roman, a gandit un atac terorist asupra manifestantilor din Piata Universitatii si a cerut ministrului Apararii sa-i puna la dispozitie 20 de kilograme de trotil pentru a-i arunca in aer pe protestatari.

"Era evident faptul ca demonstratiile din Piata iritau puterea politica instituita in decembrie 1989 si, in special, Partidul Frontul Salvarii Nationale, cu atat mai mult cu cat, in perioada respectiva, toate partidele se aflau in plina campanie electorala pentru alegerile parlamentare si prezidentiale a caror data fusese stabilita la 20 mai 1990. Inculpatul Adrian Sarbu, consilier al inculpatului Petre Roman a fost in stare sa gandeasca atacuri teroriste asupra manifestantilor din Piata Universitatii, solicitand ministrului Apararii sa-i puna la dispozitie 20 de kilograme de trotil pentru a-i arunca in aer pe protestatari”, se arata in rechizitoriul dosarului Mineriadei.

Procurorii mai arata ca Adrian Sarbu a participat la organizarea atacului asupra populatiei civile din Bucuresti, facilitand transportul la Bucuresti al unor grupuri de muncitori din Galati si ocupandu-se, alaturi de Ionescu Cazemir Benedict si Dumitru Nicolae, din ordinul inculpatului Roman Petre, de cazarea si hranirea minerilor.

"Caracterul politic al actiunilor inculpatului rezulta din faptul ca, asa cum afirma martorul (...), acesta a fost cel care a redactat un comunicat transmis la postul de televiziune ca fiind din partea Guvernului, iar in comunicat se preciza, in esenta, ca ceea ce se intampla in ziua de 13 iunie 1990 este rezultatul actiunilor unei miscari legionare. Aceasta in conditiile in care, potrivit martorului (...), informarile facute de catre Serviciul Roman de Informatii si de Directia de Informatii a Armatei, informari care reflectau starea de fapt reala si care erau transmise presedintelui si prim-ministrului, erau gestionate de inculpatul Sarbu Adrian, acesta cunoscand continutul lor si fiind la fel de bine informat ca si presedintele si primul-ministru”, se mai arata in rechizitoriu.

Procurorii vorbesc in acelasi rechizitoriu despre o initiativa personala a lui Sarbu inainte de evacuarea Pietei Universitatii.

"In luna mai 1990, inainte de se decide evacuarea Pietei Universitatii, inculpatul Sarbu Adrian a avut chiar o initiativa personala pentru o actiune mult mai radicala decat evacuarea fortata a manifestantilor din Piata Universitatii. Astfel, acesta i-a cerut ministrului Apararii Nationale sa-i puna la dispozitie o cantitate de trotil cu care sa realizeze un autoturism capcana pe care sa-l detoneze in mijlocul manifestantilor”, se mai arata in documentul procurorilor.

Parchetul Inaltei Curte de Casatie si Justitie a anuntat, marti, ca procurorii militari au finalizat cercetarile in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si au trimis in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider al minerilor Miron Cozma.

Potrivit procurorilor, in zilele de 11 si 12 iunie 1990, autoritatile statului au hotarat sa declanseze un atac violent impotriva manifestantilor aflati in Piata Universitatii din Bucuresti, in acest atac fiind implicate, in mod nelegal, forte ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.