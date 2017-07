Ministerul Apararii Nationale incepe, luni, procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, ministrul Adrian Tutuianu declarand duminica, pentru News.ro, ca aceasta actiune reprezinta un raspuns de adaptare la realitatile societatii romanesti si are ca obiectiv asigurarea de personal cu pregatire militara adecvata, in contextul in care serviciul militar nu mai este obligatoriu.

„Legea rezervistului voluntar este in vigoare de la 1 ianuarie 2017, ea reprezinta un raspuns de adaptare la realitatile societatii romanesti de astazi si are ca obiectiv asigurarea de personal cu pregatire militara adecvata, in contextul in care, de mai multi ani, in Romania serviciul militar nu mai este obligatoriu”, a afirmat ministrul Apararii. Adrian Tutuianu a mai spus ca pentru anul 2017 sunt disponibile pentru incadrare 2.200 de posturi pentru gradati si soldati rezervisti voluntari in 24 de judete si in municipiul Bucuresti, scrie News.ro.

„Vreau sa va precizez ca legea prevede criterii specifice de recrutare, respectiv criterii diferentiate pe categorii de personal arme – specialitati militare similare cu cele prevazute pentru candidatii pentru profesia de militar in activitate, anumite bareme militare si psihologice specifice rezervistilor voluntari, mai permisive decat cele pentru cei activi si un criteriu de diferentiere pe categorii de personal pentru cei recrutati din randul cetatenilor fara pregatire militara (...)."

"Prima etapa a procesului de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romane va incepe luni, pe 10 iulie 2017. Anul acesta nu avem recrutari pentru ofiteri”, a completat social-democratul. Ministrul Apararii Nationale a precizat ca „raporturile de serviciu dintre rezervistii voluntari si MApN se stabilesc pe baza de contract, primul contract este pe o perioada de patru ani, iar urmatoarele pe o perioada de maximum trei ani”.

„In perioadele in care nu participa la instruire sau la misiuni in cadrul structurilor in care sunt incadrati, sunt in continuare declarati in sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale de sanatate si in sistemul asigurarilor de somaj si beneficiaza lunar de o remuneratie in cuantum de 10% din suma reprezentand solda in functie pentru care sunt incadrati conform contractului incheiat si solda gradului detinut”, a adaugat el.

Ministrul a mai spus ca procesul de recrutare are loc la centrele militare judetene, unde candidatii vor trebui sa prezinte „actul de identitate in original si copie, certificatul de cazier judiciar eliberat cu maximum sase luni inainte de data depunerii, acte de studii si/sau alte documente care atesta alte competente dobandite in viata civila, in original si in copie, permisul de conducere in original si in copie, daca este cazul, pentru candidatii fara pregatire militara si livretul militar in original si copie, daca este cazul, numai pentru cei care detin calitatea de rezervisti”.

Adrian Tutuianu a reiterat faptul ca rezervistii voluntari vor fi renumerati cu solda corespunzatoare gradului si functiei detinute atunci cand sunt convocati la procesul de instruire sau misiuni interne/externe si vor primi un procent de 10% din aceste venituri atunci cand nu sunt convocati la asemenea activitati.

„E prima data (cand se face o selectie a rezervistilor voluntari – n.r.), legea e adoptata in 2015, dupa aproape doi ani de zile, iata ca se pune in aplicare si urmareste sa asigure personal militar calificat, in conditiile in care nu mai avem stagiu militar obligatoriu”, a conchis Adrian Tutuianu.

Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Apararii, „prima etapa a procesului de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari ai Armatei Romaniei va incepe luni, 10 iulie, cu selectionarea candidatilor care doresc sa incadreze functii de soldati si gradati rezervisti voluntari, recrutarea pentru posturile de ofiteri, maistri militari si subofiteri rezervisti voluntari realizandu-se in etapa a doua, dupa un calendar care va fi anuntat in timp oportun”.

„La prezentarea la centrul militar, candidatii vor fi informati cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare si selectie a rezervistilor voluntari, respectiv unitatea militara in care urmeaza sa sustina probele de selectie, unitatea sanitara militara unde urmeaza sa sustina examinarea medicala, unitatea militara/centrul de instruire in care urmeaza sa execute programul de instruire initiala (daca este cazul). De asemenea, candidatii fara pregatire militara vor fi consiliati in ceea ce priveste exprimarea optiunilor, in sensul orientarii catre armele/serviciile si specialitatile militare pentru care acestia prezinta aptitudini”, precizeaza sursa citata.

MApN a tinut sa sublinieze faptul ca „soldatii si gradatii rezervisti voluntari, recrutati in baza Legii nr. 270/2015, reprezinta o categorie de personal militar in rezerva, distincta fata de cea a soldatilor si gradatilor profesionisti, care sunt recrutati in baza Legii nr. 384/2006 si fac parte din randul personalului militar in activitate”.

Sursa foto: www.mapn.ro