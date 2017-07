Pacientii romani au platit, in ultimii 10 ani, circa 250 de milioane de euro anual pentru tratamentele facute in Austria, a declarat fondatorul companiei care se ocupa turism medical intre Romania si Austria, AT-Med, Darius Pencea, care a mai spus ca 90% din aceasta suma reprezinta tratamente facute din banii pacientilor.

“Statisticile Casei de Sanatate din Austria arata ca pacientii romani au lasat in ultimii 10 ani minimum 250 de milioane de euro anual pentru a se trata in Austria. Din aceasta suma, 90% reprezinta tratamente facute din banii proprii. Cine alege Austria, alege medicina cea mai scumpa, infrastructura cea mai buna de medicina si toti merg acolo pentru ca au incredere ca medicina de acolo este actualizata”, a afirmat Pencea, potrivit News.ro.

Acesta spune ca, de cele mai multe ori, cazurile grave ajung in Austria, de aceea firma AT-Med, care se ocupa de intermediere medicala si traducere, primeste lunar circa 25 de cereri de la pacienti cu boli oncologice. Ideea de a se ocupa de intermediere medicala si traducere i-a venit lui Pencea in 2009, dupa ce un prieten i-a cerut sa-l ajute cu traducerea analizelor si facilitarea intrarii intr-un spital din Viena pentru fiul lui bolnav de leucemie.

In acel moment a realizat ca romanii au nevoie de intermediari si traducatori atunci cand ajung in spitalele din Viena. In 2009, antreprenorul a intrat in discutii cu Camera de Comert din Austria si a facut un plan de afaceri. In 2010 antreprenorul si-a deschis o firma in Austria care se ocupa de intermediere medicala si traduceri, si a devenit si traducator autorizat. Pencea spune ca a investit in afacerea sa din resurse proprii intre 25.000- 40.000 de euro, iar restul banilor pana la 70.000 de euro au fost subventionati de Camera de Comert din Austria.

Anul trecut compania a ajuns la o cifra de afaceri de 450.000 de euro si estimeaza ca anul acesta va ajunge la 600.000 de euro. Antreprenorul locuieste in Viena, dar ajunge de cateva ori pe luna in Romania pentru discutiile pe care le are cu pacientii romani care apeleaza la serviciile companiei sale.

“Deocamdata ne ocupam doar de aducerea romanilor in Austria si vrem sa aducem si oameni din Molodva. Noi nu lucram doar pentru oamenii bogati, ci si pentru oamenii asigurati.(...)Noi ne ocupam de actele necesare si tinem legatura cu casele private de sanatate”, a zis Pencea, care a mai spus ca in prezent colaboreaza cu 6 spitale din Viena.

In ceea ce priveste tarifele firmei, acestea pornesc de la 75 de euro pe ora pentru traduceri si intermediere, dar nu depasesc 450 de euro la 24 de ore. In acelasi timp, firma este subventionata pentru fiecare pacient care sta in Austria.

“Noi ne orientam sau ii aducem costul estimativ strict pe bugetul lui. Clientul roman ne spune daca el isi permite si ce si-ar permite. Exista clinici care te pot trata la trei categorii de pret. Poti sa fii tratat de un medic unde spitalizarea costa 600 de euro, dar daca pui pret si pe lux, poti fi tratat de acelasi medic la un pret care poate sa urce pana la 1.500 de euro pe zi”, a mai spus fondatorul AT-Med.

