"Cartea electronica de identitate va fi un alter ego al omului”, "Cipul poate transmite impulsuri catre creier si putem fi usor manevrati si imbolnaviti”, "Traim intr-un sistem global corporatist, facut anume de catre organizatiile masonice si aplicat de francmasonerie”, "Ni s-a impus CNP-ul, ar trebui sa renuntam la el” – sunt argumentele cetatenilor si organizatiilor civice prezente miercuri la dezbaterea publica organizata de Ministerul de Interne pe tema proiectului de lege privind cartea electronica de identitate. Timp de mai bine de trei ore, cei inscrisi la cuvant pe o lista de care nu s-a mai tinut cont si-au spus punctul de vedere, invocand motive religioase pentru care sunt impotriva introducerii unei carti electronice de identitate, contrazicandu-i la fiecare interventie pe reprezentantii Ministerului de Interne care incercau sa le explice ca nu este obligatorie trecerea la noile documente si ca pot opta pentru cartile de identitate simple, conform News.ro.

"Omul este chip al lui Dumnezeu. Prin construirea acestei lumi electronice practic se construieste un alter ego electronic omului”, a spus o femeie in aplauzele celor din sala. "Exista mai multe baze de date (...) care pot fi folosite la un moment dat impotriva omului si pot duce la furtul de identitate, spargeri medicale, trafic de organe. Putem fi monitorizati excesiv, agresati si influentati in destinul nostru chiar de autoritati. Prin acest sistem electronic se poate interveni asupra persoanei care are ceva impotriva Guvernului”, a continuat femeia, explicand ca cipul din cartea de identitate electronica poate transmite impulsuri catre creier si poate interfera negativ, astfel ca oamenii pot fi usor "manevrati si imbolnaviti".

De asemenea, considera femeia, ideea cipului seamana cu o "prorocie din cartea Apocalipsei, in care se spune ca oamenilor li se va pune semn pe mana dreapta sau pe frunte si nu vor putea sa vanda sau sa cumpere daca nu vor avea acel semn".

Desi prin sala a circulat o lista de inscriere le cuvant, ordinea nu a mai fost respectata, astfel ca la fiecare interventie au existat doi-trei cetateni care se ridicau in picioare, in speranta ca isi vor impune punctul de vedere inainte sa le vina randul. Altii, in mici grupuri, isi luat notite pe hartie sau luau micul dejun, susotind si explicand parca pentru ei ca reprezentantii ministerului nu au dreptate in nimic din ce spun si ca totul este doar o manipulare.

"Acest proiect va conduce la ingradirea libertatii si la introducerea unui sistem totalitar. Vremurile pe care noi le traim scot in evidenta sistemul global corporatist, facut anume de catre organizatiile masonice si aplicat de francmasonerie, toate fiind in slujba sionismului international”, a sustinut o reprezentana a societatii Miscarea pentru apararea ortodoxiei si a Romaniei.

Ea a explicat ca proiectul legislativ va impune cetateanului sa aiba un "dosar electronic la purtator”, similar celui facut de Securitate adversarilor regimului comunist.

"O alta consecinta este deparatarea de Dumnezeu prin acceptul dat pentru documentul electronic. Vorbim despre o lepadare de Hristos, de o pecetluire provizorie prin implantul microcipului in corpul omenesc”, a subliniat femeia.

Altii au sustinut ca ar trebui sa se renunte la Codul Numeric Personal, intrucat acesta "functioneaza in baza unei tehnologii bazate pe 666”.

"Am fost avertizati inca de la inceputul crestinismului sa nu ne insemnam cu un numar in locul numelui de botez. Iar noua ni s-a impus CNP, un numar de codoficarea caruia se foloseste o tehnologie bazata pe 666. Ne indreptam spre pierderea demnitatii umane si ne indepartam de Dumnezeu”, a spus o femeie, in timp ce altcineva a spus ca prin CNP statul "s-a jucat cu noi la bursa”, pentru ca Nicolae Ceausescu a impus romanilor sa aiba cod numeric personal cand a facut un imprumut la Fondul Monetar International (FMI).

"Am citit pe internet ca se va imprima cu laser "666" pe frunte. In toate datele lipseste religia, trebuie spus clar in cartea de identitate ca suntem ortodocsi. CNP-ul a fost impus de FMI in baza unor imprumuturi si am fost santajati, ni s-a impus acest CNP si este o povara pentru sufletul meu. Vrem sa iesim din acest CNP”, a strigat altcineva, in incercarea de acoperi zgomotul aplauzelor.

Un barbat care sustine ca a fost calugar si care se recomanda "simplu cetatean roman", dar care a participat la dezbatere imbracat in haine de preot, a spus ca are cartea de identitate expirata de doi ani, insa nu si-a facut alta, pentru ca Tse poate trai fara buletin”.

THristos a zis ca cine vrea sa mearga dupa el, sa mearga, nu a obligat pe nimeni sa mearga dupa el. Eu zic asa: statul sa faca ce vrea statul, iar omul sa faca ce vrea omul. Adica dumneavoastra sa faceti buletine cum vreti, iar eu sa nu fiu obligat sa-l iau. Eu nu am buletin deloc si nu ma doare nimic. Pot sa dorm, chiar am scapat de o grija. Se poate trai fara buletin. Am avut probleme cu politia, cu jandarmeria, dar nu mi-a facut nimic”, a spus el.

Intrebat care este motivul pentru care nu si-a facut o alta carte de identitate, a spus ca nu vrea sa fie gasit vinovat, pentru ca in Biblie scrie ca cine va accepta sa poarte un numar, va fi exclus din comunitatea lui Dumnezeu.

La dezbatere, un alt cetatean a spus ca este speriat de faptul ca i-ar putea fi facuta o poza folosind laserul si s-a aratat indignat de faptul ca pe poza mica, din dreapta, de pe cartea de identitate scrie „card”, iar citit invers este "drac”. Mai mult, a continuat el, mai jos scrie „Sex/Sexe/Sex” (in romana, in franceza si in engleza): "A ce va suna asta? Nu voi fi niciodata de acord, decat daca ma arestati, sa ma aprentati. Si nici nu voi fi de acord sa imi faceti poze cu laser”.

Printre propuneri, in afara de cea de a elimina complet legea de introducere a cartilor de identitate electronica, a fost cea de eliminare a optiunii de a le face copiilor de pana in 14 ani carti de identitate, pentru ca "nu trebuie sa ii obisnuim cu aceste lucruri moderne”, dar si sa fie specificata pe buletin apartenenta religioasa.

In tot acest timp, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne si ai institutiilor din subordine au incercat sa le explice cetatenilor ca vechiul proiect de lege impunea schimbarea cartii de identitate actuale cu cea electronica cu cip, insa proiectul care a fost pus in dezbatere in luna martie ofera posibilitatea de a opta fie pentru cartea electronica, fie pentru cea simpla.

"De trei ani de zile aceasta lege ar trebui pusa in aplicare si de trei ani de zile a existat o dezbatere foarte larga a societatii civile legata de existenta acestor cipuri. Ceea ce propunem noi anul acesta este o flexibilizare a abordarii acestei legi si introducem un principiu firesc care raspunde si optiunilor si credintelor tuturor cetatenilor romani. Acel principiu e a putea opta pentru o carte de identitate simpla, care sa nu aiba cip sau o carte de identitate electronica cu un cip care sa permita accesul la diverse facilitati”, a explicat Marius Tache, directorul Directiei de Informare si Relatii Publice al MAI.

El a spus ca proiectul va fi pus in dezbatere in Parlament dupa colectarea tuturor propunerilor, iar dupa adoptarea legii se vor face achizitiile publice de catre Imprimeria Nationala, urmand perioada de implementare.

"Ne dorim ca anul viitor sa avem un prim exemplar al acestei carti noi de identitate, plecand si de la premisa ca anul viitor se implinesc 100 de ani de la constituirea statului roman modern si ne-am dori ca cetatenii sa aiba un act de identitate modern”, a precizat Marius Tache.

Intrebat despre costurile proiectului, acesta a spus ca nu poate fi facuta o estimare certa pana nu va fi facuta forma finala, insa comparand preturile din tarile Uniunii Europeane in care circula deja astfel de carti electronice de identitate, media ar fi de 15-20 de euro pentru o carte de identitate.

Cartea electronica de identitate va contine elemente de particularizare si de siguranta, datele din formatul tiparit, respectiv numele si prenumele titularului, sexul, cetatenia, data si locul nasterii, imaginea faciala, Codul Numeric Personal si adresa de domiciliu, precum si semnatura olografa a titularului; prenumele parintilor titularului; un certificat si, dupa caz, certificate calificate, prevazute de Legea 455/2001 privind semnatura electronica; datele biometrice ale titularului, constand in imaginea faciala si, dupa caz, imaginile impresiunilor papilare a doua degete.

Proiectul de lege acorda posibilitatea eliberarii unei carti de identitate simple sau a cartii electronice de identitate inainte de implinirea varstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre parinti. Astfel, vor putea fi eliberate carti de identitate cu valabilitate de doi ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 0 si 14 ani, cu valabilitate de patru ani pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si cu valabilitate de 10 ani, dupa implinirea varstei de 18 ani.

In cazul in care o persoana refuza eliberarea unei carti de identitate electronice din motive religioase sau de constiinta, aceasta poate opta pentru cartea de identitate simpla.

Cartea electronica de identitate ar urma sa asigura si functionalitatea cardului de sanatate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberarii noului document de identitate, se arata in proiect.

Personalizarea documentelor se va realizeaza in Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Imprimeria Nationala va achizitiona si va pune la dispozitia MAI si Ministerului Afacerilor Externe echipamentele si produsele software necesare pentru punerea in circulatie si personalizarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate simple, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta.

Initiatorii proiectului de lege spun ca titularul unui document electronic se va putea autentifica online, pentru a beneficia de diverse servicii electronice - bancare, fiscale, sociale, financiare, educationale, ceea ce va conduce la simplificarea interactiunii cu autoritatile publice, prin cresterea calitatii si accesibilitatii serviciilor publice.

Punerea in circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate simple va fi realizata esalonat, in termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate simple, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar.

Proiectul de lege privind cartea electronica de identitate a fost pus in dezbatere publica in 19 martie pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, propunerile si sugestiile referitoare la acesta putand fi trimise in termen de 10 zile.

In 20 martie, ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prima carte electronica de identitate ar putea fi eliberata la jumatatea anului 2018, precizand ca prin implementarea acesteia va fi facilitat accesul cetatenilor la diverse servicii, va fi inlesnita interactiunea cu autoritatile si vor fi intarite elementele de siguranta, in conditiile in care datele statistice arata o incidenta mare a furtului de identitate.

Ea a subliniat ca persoanele nu pot fi urmarite pe baza cipului continut de cartea electronica de identitate, pentru ca acesta este pasiv si poate fi citit doar de un echipament special destinat citirii sale.

