Vremea se mentine calduroasa in aproape toata tara, sambata si duminica, iar in zonele de campie si de podis temperaturile pot ajunge pana la 37 de grade, potrivit meteorologilor.

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, sambata se vor inregistra temperaturi maxime de 34 - 36 de grade, iar in sudul Olteniei si in sud-vestul Munteniei temperaturile vor putea atinge 37 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati in special in Campia Romana si in Campia de Vest, potrivit News.ro.

Duminica, in sudul, centrul si estul tarii vremea va fi in continuare calduroasa, iar in unele zone va fi canicula, cu temperaturi maxime de 34-35 de grade. In regiunile vestice, instabilitatea atmosferica se va accentua treptat, iar temperatura va fi in scadere, mai spun meteorologii.

Sursa foto: Shaynepplstockphoto / Shutterstock