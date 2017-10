Ministrul Educatiei, Liviu Pop , a comis-o din nou. De Ziua Educatiei, acesta a avut o videoconferinta cu inspectoratele scolare, ocazie cu care a declarat ca elevii de liceu din ultimul an au inceput scoala in urma cu 17-18 ani.

"Rolul elevilor este unul foarte important. Voi sunteti, si cand spun voi, ma refer la invatamantul liceal, voi trebuie sa fiti promotorii acestei reforme. Va place cum arata scoala, cand ati intrat acum 18 ani sau 17 ani? Atunci ati intrat in clasa I”, a spus Liviu Pop, potrivit Ziarul de Iasi.

Aceasta gafa vine nu mai departe de luni, 2 octombrie, cand, aflat la deschiderea anului universitar de la Iasi, Liviu Pop a vorbit despre invatamantul romanesc, ocazie cu care a spus ca "fiecare copil merita un viitor mai bun decat cel prezent".

Iar in urma cu doua saptamani, Liviu Pop a spus in plenul Senatului, la dezbaterea motiunii simple privind Educatia, ca "greselile se pot corecta, erorile nu".

”Mi s-au adus nenumarate reprosuri in ultimele luni de cand am preluat conducerea acestui minister, multe dintre ele de ordin personal, cum scriu, cum ma exprim. Nu voi incerca sa ma disculp. In viata, ca si in politica, exista greseli si exista erori. Este esential insa faptul ca greselile se pot corecta, erorile nu”, a declarat Liviu Pop in fata senatorilor.

Sursa foto: Agerpres / Cristian Nistor