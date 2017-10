“Programele performante de screening salveaza vieti. Este mult mai usor si din punct de vedere medical, dar si economic, sa previi decat sa tratezi boala in stadii avansate. Cresterea capacitatii de screening pentru depistarea bolilor cu impact asupra sanatatii publice reprezinta unul dintre obiectivele importante ale Programului de Guvernare. Fondurile accesate le vom utiliza pentru organizarea si implementarea programelor de screening, dar si pentru formarea personalului medical si achizitia de echipamente, astfel incat sa nu existe sincope in derulare, asa cum s-a mai intamplat in trecut”, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog.

Potrivit acestuia, Ministerul Sanatatii a primit un sprijin important in procesul de accesare a fondurilor europene din partea echipei Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman.

Ministerul Sanatatii a mai derulat, la nivel national, programul pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, iar restul reprezinta programe care vor fi implementate in premiera, precizeaza ministrul Sanatatii.

El spune ca, in prima faza, peste 64,7 milioane de euro din cele 191 milioane de euro pentru aceste cinci programe vor fi utilizate pentru pregatirea a peste 14.000 de specialisti din domeniile programelor prioritare de sanatate, precum medici, tehnicieni de radiologie si anatomie patologica, fizicieni, manageri de date, asistenti medicali, psihologi implicati in furnizarea serviciilor de sprijin/suport, biologi, tehnicieni de laborator, registratori medicali sau mediatori sanitari.

Programele vor putea include schimburi de experienta in alte state membre al Uniunii Europene, astfel ca au fost aprobate 34 de proiecte in urma carora cadrele medicale vor fi pregatite in managementul bolilor infectioase transmisibile prioritare, precum tuberculoza si hepatite virale cronice B si C, in managementul pre si post natal al afectiunilor cu impact asupra mortalitatii infantile, ingrijirea continua a nou nascutului si a sugarului cu risc crescut de imbolnavire si deces, preventia nasterii premature si ingrijirea nou nascutului prematur, managementul bolilor cardiovasculare, al afectiunilor oncologice, diabet zaharat, al bolilor endocrine/disfunctii tiroidiene, sanatate mintala si boli rare (inclusiv genetica medicala).

Totodata, peste 15 milioane de euro vor fi utilizate in domeniul tuberculozei, pentru ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”.

Proiectul va dura maxim 5 ani, iar 70.000 persoane vor beneficia de servicii de sanatate de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament. De asemenea, 500 de cadre medicale vor beneficia de programe de formare.

Potrivit ministerului Sanatatii, toti pacientii tratati vor fi reevaluati periodic.

In proiect este prevazut ca 90% din persoanele care vor intra in program sa provina din regiuni mai putin dezvoltate ale Romaniei, iar 10% din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Tot in cadrul proiectului, va fi elaborata metodologia de screening a populatiei pentru depistarea tuberculozei. Mai mult, datele obtinute vor fi analizate, dupa care vor fi elaborate rapoarte, studii, informari in vederea realizarii politicilor publice in domeniul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente in conformitate cu Strategia Nationala de Control al Tuberculozei 2015-2020, mai spune sursa citata.

De asemenea, vor fi alocate 47 de milioane de euro pentru programul national de depistare a cancerului de col, din care 5 milioane de euro vor fi alocate, intr-o prima etapa, pentru elaborarea metodologiei programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin (HPV/ Babes Papanicolau), precum si pentru formarea personalului medical care va fi implicat in derularea acestor programe.

In a doua etapa, banii vor fi folositi pentru implementarea efectiva a programelor de preventie, diagnostic si tratament precoce al canerului de col uterin, fiind alocati 10,5 milioane de euro pentru fiecare regiune de dezvoltare: nord-vest, nord-est, sud Muntenia si Centru.

Noutatea programului de screening consta in introducerea testarii HPV in regim pilot pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 30 si 64 ani. Prima regiune care va asigura implementarea testarii HPV este Nord Vest, avand in vedere experienta anterioara in derularea de programe similare de testare”, precizeaza reprezentantii ministerului.

Peste 800.000 de femei cu varsta cuprinsa intre 24 – 64 ani vor beneficia de aceste servicii, precum si de triaj citologic (in cazul femeilor identificate cu teste HPV pozitive in screening), tratament si reevaluarea periodica (follow-up) a pacientelor tratate pentru leziuni depistate, consiliere psihologica. Vor fi finantate si achizitii de echipamente, precum si servicii de sprijin pentru femeile din grupuri vulnerabile.

Aproximativ 21 de milioane de euro vor fi alocati pentru programul national de depistare al cancerului de san, din care 5 milioane de lei pentru organizarea unui centru de referinta pentru programele regionale de screening al cancerului mamar, pentru formarea personalului implicat in derularea programelor de screening, pentru elaborarea metodologiei de derulare a programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de san (ex. mamografie digitala/ ecografie/ biopsie/ tratament/ urmarire in timp etc.).

Pentru implementarea programului vor fi alocate 16 milioane de euro si peste 30.000 de femei cu varsta cuprinsa intre 50 si 69 ani vor beneficia, gratuit, de servicii de screening prin testare mamografica cu dubla citire si arbitraj, evaluari ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate (mamografii declarate pozitive direct sau dupa arbitraj), biopsierea si confirmarea anatomopatologica a leziunilor suspecte cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente.

Tot in cadrul proiectului vor fi achizitionate echipamentele necesare si vor fi derulate actiuni de sprijinire a femeilor, in special a celor diagnosticate in programul de screening pentru cancerul de san. In urma analizarii datelor obtinute vor fi elaborate rapoarte, studii, informari cu privire la rezultatele acestuia in baza carora se vor face viitoarele politici publice in domeniu.

Potrivit ministerului Sanatatii, peste 19 milioane de lei vor fi alocati pentru programul „Mama si copilul”. Astfel, 3 milioane de euro vor merge pentru dezvoltarea registrelor nationale pentru programele regionale de ingrijire a femeii gravide si a copilului si pentru formarea personalului. Programele de formare vor putea include personal medical din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

De asemenea, programul mai consta in consult medicina de familie, consult de specialitate obstetrica-ginecologie, analize laborator, analize prenatale, precum ecografie, biochimie si interpretarea rezultatului obtinut. Vor mai fi achizitionate si echipamente necesare.

Suma de 25 de milioane de euro va fi alocata pentru derularea programelor de depistare (screening), a hepatitei B, C si D, 5 milioane de euro fiind folosite pentru elaborarea metodologiei de screening al populatiei, realizarea registrelor nationale de screening si monitorizarea la nivel national a implementarii programelor. Vor fi formati specialistii implicati, precum medici de familie, medici de specialitate in gastroenterologie, psihologi, asistenti sociali, asistenti medicali comunitari, asistenti medicali, mediatori sanitari etc., iar datele obtinute vor fi analizate, iar studiile realizate in urma acestora vor sta la baza viitoarelor politici de sanatate.

Din suma alocata programului, in a doua etapa vor fi finantate testele de depistare a cazurilor de infectie HVC si HVB prin teste rapide (Ac anti VHC, Ag HBs, Ac anti HBs), investigatiile, tratamentul si follow-up-ul pentru pacientii depistati cu infectii cronice cu virusuri hepatitice B/D si C. Se vor achizitiona si echipamente necesare activitatii.

In prezent, sunt lansate apelurile pentru etapa 1 a derularii programelor de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin si a celui mamar, precum pentru programele regionale de ingrijire a gravidei si copilului. Etapa II va fi implementata dupa finalizarea negocierilor cu reprezentantii Comisiei Europene a optiunilor simplificate privind costurile”, mai spune Ministerul Sanatatii, precizand ca in cursul lunii octombrie se va lansa si apelul pentru programele de depistare (screening), stadializare si acces la tratament al pacientilor cu boli hepatice cronice secundare infectiilor virale cu virusuri hepatitice B/D si C, iar pana la sfarsitul anului 2017 se doreste finalizarea de noi apeluri in domeniul derularii programelor de preventie al cancerului colorectal si pentru programul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovascular.

Sursa foto: Agerpres