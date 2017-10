Consilierul in Primaria Generala, Ciprian Ciucu, a detaliat, intr-o postare pe Facebook, ce planuri mai are municipalitatea cu banii bucurestenilor. Compania Municipala "Sport pentru toti", aflata in subordinea administratiei municipale, vrea, printre altele, sa infiinteze un muzeu al fotbalului pentru care are nevoie de 450.000 de lei si sa cumpere un sistem video LED cu aproape 300.000 de euro.