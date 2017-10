Prin programul 'Alege Oaia!' se urmareste valorificarea productiilor agroalimentare provenite de la specia ovine, cresterea valorii de export prin produse prelucrate, atragerea fortei de munca in sectorul de prelucrare a carnii si a produselor din carne de oaie, dar si pastrarea traditiilor privind preparatele culinare din aceasta specie, in special in zonele montane, se arata intr-un comunicat emis de Ministerul Agriculturii. Campania se va desfasura la nivel national pe o durata de trei luni si are ca principal scop incurajarea consumului de carne si produse din carne de oaie pe tot parcursul anului.

In cadrul targului INDAGRA 2017, oierii vor aduce mai multe rase de oi pentru a le prezenta publicului si vor oferi gratuit, spre degustare, tocanita si pastrama, gatite chiar la fata locului dupa retete traditionale, pentru a convinge cat mai multi vizitatori sa incerce preparatele din carne de oaie.

Obiectivul final al acestei campanii este de a informa consumatorul asupra modului de preparare a carnii de oaie si a produselor din carne de oaie, cat si de dezvoltare a unei culturi culinare in ceea ce priveste consumul de carne de oaie. Totodata, se doreste sprijinirea crescatorilor autohtoni de ovine si infiintarea unei piete de gros care va constitui un intermediar intre crescatorii de ovine si canalele de comercializare (retail si magazine de proximitate).

Cata carne de oaie mananca romanii?

Potrivit datelor statistice furnizate de Ministerul Agriculturii, consumul de carne de ovine in anul 2016 a fost in medie de 2,6 kg/cap locuitor, in usoara crestere fata de 2015 cand se inregistra un consum de 2,3 kg/locuitor in 2015, dar semnificativ mai mare fata de anul 2014 cand era de numai 0,7 kg/locuitor anual. Consumul cel mai mare de carne de oaie, respectiv de miel, este in perioada Pastelui, cand necesarul este acoperit in mare parte din productia autohtona.

In comparatie, media consumului in UE a fost de 2 kilograme pe locuitor anual in 2015, fata de 1,9 in 2014, Franta si Irlanda inregistrand cel mai mare consum, de 2,9 kilograme, respectiv 2,8 kilograme pe locuitor anual.

Pe de alta parte, Romania exporta cu predilectie ovine vii in tarile Orientului Mijlociu si nu numai, respectiv in Libia, teritoriile palestiniene, Iordania, Liban, Turcia, Italia si importa carne de ovine din Ungaria, Spania, Grecia si Austria.

In 2016, exporturile de animale vii (ovine) in tarile mentionate au totalizat 218 milioane de euro pentru o cantitate de 107.000 tone, iar importurile de carne de miel au totalizat 5,2 milioane pentru 2.000 de tone.

Din ultimele date operative detinute de MADR, efectivele totale de ovine ale Romaniei sunt de 16,3 milioane de capete, din care 4,8 milioane capete sunt miei, ceea ce reprezinta 29,4% din efectivul total.

Sursa foto: Shutterstock.com / N-sky