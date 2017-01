Absolventa de studii economice, Alina Andreea Sluser, o tanara de 26 de ani, a avut dintotdeauna o pasiune pentru cai. A lucrat in vanzari si marketing, dar, inspirata de nobletea cailor si crescand in atelierul de croitorie al mamei, s-a gandit sa puna bazele unei afaceri care sa le imbine pe amandoua. A luat nastere Trap Trap, producator de design vestimentar cu inspiratie din ecvestru, care are vanzari lunare de aproximativ 2.500 de euro.

Dragostea pentru cai a mostenit-o, de mic copil, de la bunicul din partea mamei. In urma cu doi ani, dupa ce viziteaza mai multe centre ecvestre, atat in Bucuresti, cat si in tara, Alina se gandeste pentru prima oara ce ar putea sa faca sa simta caii aproape chiar si cand nu este in prezenta acestora. Apare astfel prima colectie de tricouri polo pictate manual cu cai Trap Trap.

“Din acest motiv spun despre Trap Trap ca este mai mult decat un business – este o stare de spirit, un sentiment, o experienta. – De ce articole vestimentare si de ce pictura manuala, de curand si digitala? Ei bine, pentru ca in ambele procese de creatie se investeste foarte multa rabdare, foarte multa energie si foarte mult talent care in concordanta cu muza noastra – calul – ofera articolelor vestimentare o foarte mare insemnatate”, spune Alina.

Ce semnifica numele business-ului? “Numele de Trap Trap este inspirat dintr-un tip de mers al calului, si anume – la trap. Trapul este o miscare in doi timpi, ritmica si uniforma. Astfel ca, intr-o lume in care totul se petrece atat de repede, incat de cele mai multe ori nu ne dam seama daca ceva ne place sau nu decat dupa ce s-a intamplat, e important sa invatam sa revenim din galop la trap. Dincolo de a fi tributul nostru necontenit pentru cai si minunatia universului lor, este si o reintoarcere catre lucrurile trainice, construite treptat, cu pasi fermi, egali, eleganti”, spune antreprenoarea.

Lansarea business-ului a avut loc in mai multe etape: in prima faza, in 2015, Alina creeaza o pagina de facebook unde incepe sa comercializeze articolele vestimentare, iar ulterior in septembrie 2016 se lanseaza si magazinul si blogul online Trap Trap. “Perioada de dinaintea acestor evenimente a insemnat prospectarea pietei, strategia de brand, testarea si selectia materialelor, designul si elaborarea tiparelor si productia articolelor vestimentare. Trap Trap include astazi o colectie de tricouri polo si casual, pictate manual la comanda – pentru barbati, femei si copii, o colectie limitata de tricouri casual pictate manual (cu un pattern predefinit) in colaborare cu cantareata Ellie White si o colectie de esarfe din matase naturala 100% pentru femei”, povesteste Alina.

Investitia s-a ridicat la 15.000 de euro si a constat in branding, inregistrarea marcii, achizitia materialelor si productia primelor articole vestimentare. In prezent, Trap Trap are vanzari lunare de aproximativ 2.500 euro, provenite, in mare parte, din contractarea clientilor prin participarea la targuri, evenimente si expozitii de profil din tara. “Pe langa Romania, am mai avut cereri din Italia, Suedia, Germania, Republica Moldova Si SUA. In lumea in care traim, nu cred ca se mai poate reinventa roata. Nu ne tenteaza un castig imediat, drept pentru care nu facem lucrurile cu orice pret. Avem in vedere un plan de dezvoltare continuu si totul graviteaza in jurul unui singur univers: ecvestru”, povesteste Alina.

In procesul de realizare al pieselor Trap Trap, Alina a ales sa externalizeze serviciile de design, tipare, confectionare, personalizare prin pictura manuala, broderie sau digital printing catre o fabrica, ilustratori si pictorii, Trap Trap neavand in prezent un atelier propriu de productie. Materialele, bumbac, vascoza si matase natuala, sunt importate din Italia, dar vor incepe sa colaboreze si cu o tesatorie din Romania.

In ceea ce priveste preturile, acestea difera in functie de complexitatea picturii manuale si a broderiei, daca exista. Astfel, pretul de pornire al unui tricou polo, bumbac 100%, pictat manual, este 450 lei, in timp ce o esarfa din matase naturala, de 55 cm, printata digital cu un pattern inspirat din ecvestru, are un pret predefinit de 315 lei. Cele mai vandute articole vestimentare sunt tricourile casual pictate manual.

Cea mai mare provocare pentru un astfel de business, nisat, este raspandirea si dezvoltarea culturii ecvestre in Romania. “Comparativ cu tari precum Anglia, Italia, Franta, cultura ecvestra in Romania nu este atat de raspandita. Exista foarte multe aspecte de imbunatatit, astfel incat calul sa fie recunoscut la adevarata sa valoare. Incepand de la cresterea cailor de rasa pana la construirea unor hipodromuri pentru curse de galop sau trap, promovarea hipoterapiei si a echitatiei, dar si purtarea unor tinute adecvate la prezenta la concursurile cu cai, Romania are mult de dezvoltat. Observ, insa tot mai multe demersuri in directiile acestea, ceea ce ma bucura si ma fac sa raman pozitiva”, spune antreprenoarea.

Printre planurile de viitor ale Trap Trap se numara deschiderea unui showroom pana la finalul anului, diversificarea gamei de produse, lansarea brandului romanesc la nivel international si, in paralel, desfasurarea si implicarea in activitati care sa aiba ca rezultat dezvoltarea culturii ecvestre din Romania.