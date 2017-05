Urmatoarea generatie de antreprenori este mai constienta de semnificatia si impactul schimbarilor de pe piata si este mai pregatita pentru a le intampina decat generatia anterioara, conform studiului Deloitte NextGen 2017. Studiul Deloitte a fost efectuat in regiunea EMEA (Europa, Orientul Mijlociu si Africa), in randul a 268 de companii, dar anumite caracteristici se regasesc si in randul antreprenorilor locali. Un studiu adaptat pietei locale este in lucur si urmeaza a fi publicat in toamna acestui an.