Conform datelor prezentate luni de catre ministrul pentru IMM-uri, 70% dintre planurile de afaceri au fost transmise in utimele 5 zile. Criteriile de departajare principale au fost locurile de munca nou create, numarul de locuri de munca create pentru persoane defavorizate,someri si absolventi, achizitia de echipamente tehnologice noi si activitatea pentru care a fost solicitata finantarea.

"Nici noi nu ne-am asteptat sa avem 19.296 planuri inscrise pana vineri luand in considerare ca pe data de 9 si pe data de 10 cred ca erau circa 8 mii de planuri transmise. In acest moment am convigerea ca vom reusi o absortie de 100% pentru fondurile alocate pentru Start-up Nation", a declarat Laufer.

Ministrul a precizat ca numarul planurilor de afaceri finantabile cu 100 de puncte a fost de 3.983, 4.566 au primit 95 de puncte, iar cu 90 de puncte au fost doar 104.

"Nu toate planurile de afaceri sunt eligibile si respecta procedura. Sunt si anumite companii care vor sa se retraga. Putem sa avem o marja intre 5% si 10%. Asta inseamna ca mai multe planuri cu 90 de puncte pot sa intre la finantare", a adaugat Ilan Laufer.

In topul oraselor in care au fost inregistrate cele mai multe planuri de afaceri finantabile se afla Bucurestiul cu 2.926 de planuri, Cluj cu 2.289 de planuri si Timisoara cu 885.

"Daca este sa ne raportam la bugetul din fonduri europene, 500 milioane de lei, si la cele 1,2 miliarde de lei (de la stat), am putea sa finantam 8.653 de proiecte. Asta inseamna ca vom avea 10.373 de planuri de finantare in asteptare", a adaugat Laufer.

El a mai declarat ca la nivelul ministerului se cauta o solutie pentru a atrage mai multe fonduri europene, astfel incat sa acopere nevoia de finantare a firmelor care se afla in asteptare. In plus, antreprenorii pot accesa si un credit punte la trei banci partenere.

"Negociem cu partenerii conditiile finale, acest credit punte va fi total diferit de ce a fost pana in acest moment, beneficiarii nu vor fi obligati sa garanteze cu bunuri personale, pentru acest lucru avem parteneriatul cu Fondul de Garantare. Toti cei care vor avea acordul de finantare semnat vor putea sa mearga la partenerii de finantnare, iar intr-o saptamana sau doua vor primii acea suma in cont", a concluzionat Laufer.

Ministrul a declarat ca urmatoarele etape ale programului consta in:

-generarea numarului de indentificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, procedura prevede un termen de 5 zile de la inchiderea sesiunii de inregistrare.

- verificarea veridicitatii si eligibilitatii planurilor de afaceri ( se estimeaza un termen de 45 de zile pentru verificarea tuturor proiectelor)

-semnarea acordurilor de finantare, pe masura ce planurile sunt acceptate in program ( se estimeaza ca primele acorduri se vor semna in aproximativ 2 saptamani)