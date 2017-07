Cabinetele si clinicile medicale private sunt tot mai cautate de romani, astfel incat businessurile din domeniul sanitar au prosperat an de an.

Infrastructura medicala privata acopera 75% din totalitatea unitatilor medicale din tara noastra, cu o crestere medie anuala spectaculoasa, de 300%, in ultimii 15 ani, potrivit unei analize a Institutului National de Statistica citat de Mediafax. Avand in vedere cererea tot mai mare pentru servicii medicale private si de buna calitate, businessurile din aceasta arie infloresc pe an ce trece. Deschiderea unui cabinet medical nu este, insa, simpla si nu orice specializare merita o investitie atat de mare.

Ce pasi trebuie sa parcurga cei interesati sa lanseze o afacere in acest domeniu

Deschiderea unui cabinet medical individual este, desigur, mai complicata decat alte genuri de afaceri. Un cabinet medical poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea acolo. Legea care face referire la conditiile de indeplinit pentru a dezvolta o astfel de afacere este Ordinul 124, care specifica faptul ca in cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal.

Medicul interesat de infiintarea unui cabinet medical privat va trebui sa depuna la Colegiul Medicilor un dosar cu acte legate de spatiul in care isi va desfasura activitatea, autorizatia de libera pratica, chitanta de achitare a taxei de avizare pentru specialitatea cabinetului, dovada achitarii cotizatiei la zi catre Colegiul Medicilor, cerere tip completata. Dupa depunerea dosarului, un inspector de la Colegiul Medicilor va face verificari la sediul cabinetului, pentru a observa daca exista dotarile necesare unui cabinet medical din specialitatea specficata in dosar. In termen maxim de 30 de zile se va elibera certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual. Urmeaza inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, care presupune depunerea la Directia de Sanatate Publica a unui dosar ce contine cerere tip, acte legate de spatiu, autorizatia de libera practica si certificatul de avizare de la CM.

Un alt aspect important de luat in considerare este cel legat de dotari si de resursa umana. Aparatura medicala, dar si alte achizitii absolut necesare precum astfel de uniforme medicale, reprezinta pasi esentiali pentru infiintarea unui cabinet individual. In ceea ce priveste finantarea, medicii pot fie sa apeleze la credite speciale pentru medici, fie la fonduri europene.

Care sunt cele mai cautate specializari medicale

Una dintre specializarile cele mai cautate este medicina dentara, insa exista cerere mare in piata si pentru cabinetele pentru analize de laborator. Profitabile sunt si clinicile care se ocupa de fertilizari in vitro si au ca specializare reproducerea umana asistata. Totodata, si cabinetele medicale de obstetrica-ginecologie sau cele de dermatologie si oftalmologie, dar si clinicile specializate in servicii din aria interventiilor estetice au devenit tot mai cautate in ultimii ani.

Romanii se indreapta tot mai des spre clinicile private, iar asigurarea medicala privata a devenit unul dintre beneficiile extra-salariale care se regasesc cel mai des in ofertele salariatilor din tara noastra, astfel ca piata serviciilor medicale private aproape s-a triplat in ultimii opt ani. Totodata, cifrele Institutului National de Statistica (INS) arata ca dezvoltarea sistemului medical privat s-a extins de 60 de ori, din anul 1997 pana in prezent.

Sursa foto: Branislav Nenin/Shutterstock