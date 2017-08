Iata cinci lectii pe care antreprenorii le pot invata din jocul de poker:

1. Sansele nu sunt niciodata zero: circa noua din zece start-up-uri esueaza. Fondatorii au citat ca motive ale esecurilor un numar de factori, printre care capital insuficient (29%), echipa gresita (23%), locatie nepotrivita (9%) sau chiar incapacitatea de a pivota (7%), scrie Forbes.com.

Ce inveti despre start-up-uri din poker este ca, desi unele “maini” au mai multe sanse de a castiga decat altele, sansele nu sunt niciodata zero. Ce diferentiaza jocul de poker de altele pe care le poti juca in cazino-uri este ca nu castiga intotdeauna casa. Un antreprenor poate sa se loveasca de toate piedicile; daca stiu cum sa-si joace mana – si cand -, au sanse de a castiga.

2. Evalueaza riscul. Un gambler este acea persoana care risca in speranta ca va atinge rezultatul dorit. Multi ar putea sa nu fie de acord ca pokerul este un joc de noroc; multi spun ca poker-ul este mai mult un joc de pricepere, decat al sansei. Ca start-up-urile, un antreprenor atent si diligent este unul care intelege riscurile si se foloseste de date, informatii, in mod rational, pentru a face ceea ce considera ca este cea mai buna decizie. Nu juca la noroc, evalueaza-ti riscul.

3. Nu astepta informatia perfecta. In poker, pariezi fara sa stii ce maini au ceilalti jucatori de la masa. Cu fiecare informatie suplimentara pe care o primesti, evaluezi riscurile, faci predictii si incerci sa joci cat mai bine, in functie de cum anticipezi ca vor evolua “ostilitatile”. Este aceeasi situatia cu a fi antreprenor. Nu vei avea niciodata informatia perfecta. In schimb, evaluezi intotdeauna datele de piata, concurentii, clientii etc.

Trebuie sa folosesti ceea ce cunosti si sa-ti bazezi deciziile pe ceea ce ar putea sa iti creasca sansele de succes. Uneori trebuie sa pivotezi, uneori trebuie sa te lupti sa strabati. Daca astepti insa prea mult timp, sa aflii mai multe informatii, s-ar putea sa ratezi sansa de a castiga.

4. Nu subestima norocul. Antreprenoriatul este, pana la urma, un joc. Vor pierde multi, cativa vor castiga. Ca in toate jocurile, poti sa strangi cat mai mult informatie si sa iti calculezi sansele corect, insa unele “carti” neprevazute s-ar putea sa te surprinda. Norocul, aleatorul si timing-ul bun joaca roluri importante in succesul sau esecul tau.



5. Antreprenorul este “ingredientul secret”. Pokerul are nevoie de toate cele de mai sus. Investitorii vor spune insa, intotdeauna, ca unul dintre motivele pentru care cumpara actiuni intr-o companie este increderea pe care o au in fondator(i). Acesta/acestia evalueaza riscurile, pariaza si ia decizii importante. Fara un vizionar si executant bine pregatit, o idee nu valoreaza nimic. Antreprenorul este, deci, ingredientul secret.

Daniel Negreanu, dublu campion la World Poker Tour, spune: “Majoritatea jucatorilor gasesc motive sa “se arunce”. Eu caut motive sa continui sa joc”.

Sursa foto: Elie.net