Fenomenul antreprenoriatului a luat din ce in ce mai mult amploare in ultimii ani. Fie ca vorbim de o dorinta puternica a tinerilor de a fi pe cont propriu, fie ca deschiderea sau accesul la informatie contribuie la acest avant, aud si vad in jurul meu tot mai multi oameni care iau calea antreprenoriatului. Pentru ca nu se pune problema in Romania de educatie antreprenoriala in scoli si poate pentru ca multi dintre noi avem parinti conservatori, care au ales sa fie angajati la stat din comoditate, de multe ori ignoram sau nu ni se spun cateva lucruri esentiale de care ar trebui sa tinem cont. Nu sunt din carti de afaceri, din MBA-uri sau cursuri, sunt lucruri pe care le-am constatat din experienta proprie sau a celor din jurul meu.

1. Antreprenoriatul inseamna mult stres, griji, presiune si nopti nedormite

Mergi la job, esti frustrat, ti se pare ca ai salariul mic, nu iti place sa raportezi sefului si sa depinzi de deciziile lui. Visezi sa ai afacerea ta, sa nu ai sef, sa faci ce vrei, cand vrei. Citesti povesti de succes, articole motivationale si inspirationale. Iti faci curaj si incepi ceva pe cont propriu. O sa vezi ca, in majoritatea cazurilor, nu e lapte si miere. Muncesti mai mult decat munceai la job, te frustrezi cand nu faci profit mare sau cand nu ti se platesc facturile la timp. Trebuie sa iei decizii, sa calculezi, sa fii atent la stocuri, furnizori, clienti, salariati, facturi, taxe la stat, strategie, marketing, dezvoltare si multe altele. Esti mult mai stresat decat erai la job. Macar acolo puteai sa pleci acasa dupa program si sa uiti, macar pentru cateva ore. Acum nu mai poti, ai o preocupare permanenta si nu te poti gandi la altceva. Nu poti dormi noptile, poate de griji, poate de multa treaba, poate de dureri de stomac.

Foarte putini antreprenori sunt cei care admit aceste lucruri, pentru ca stigmatul esecului este unul intens. Ne place sa pozam in supermani, sa fim admirati si invidiati. La sfarsitul zilei, presiune pe umerii antreprenorului este uriasa.

2. Vei gresi. Si vei plati pentru fiecare greseala

Cand iti creionezi ideea si business planul, suna perfect. Totul se leaga, universul comploteaza, planetele se aliniaza si nimic nu iti poate sta in cale. Ideea ta este perfecta, tu esti pregatit 100%, piata te asteapta.

Cand incepi, o vei da in bara. Vei face greseli si fiecare dintre ele te va costa bani, timp si energie. Vei gresi constant si nu va exista cineva care sa fie backup. Uneori, la job ai un superior, un coordonator, un sef care isi asuma greseli si care te poate ajuta sa le repari repede. Pe cont propriu, nu mai ai. Si vor fi zile in care vei regreta acele momente mai confortabile pentru tine.

3. Uneori (de fapt, de multe ori) o sa ti se para ca cel mai mare dusman al tau este statul

Indiferent ce profil are afacerea ta, te vei lovi de institutiile statului. Unii mai mult decat altii. Vei avea, probabil, de-a face cu primariile, ANAF, DSP, DSV, Mediu, ISU samd. Fiecare vor avea nevoie de sute de hartii, vei completa zeci de declaratii, vei face copii xerox, vei printa, semna, scana, copia, arunca. Te vei lovi de clasicii functionari morocanosi, lipsiti de chef si aroganti. Nu te va ajuta nimeni. Oricat de pregatit si documentat ai fi, intotdeauna iti va mai trebui ceva. O copie, o hartie, o declaratie. Oricat de zambitor si dragut vei fi, te vor trata cu dispret. Apoi vor veni in control. Si vor scormoni pana vor gasi sa iti dea amenda. Pentru ca pot, pentru ca toate aberatiile cu preventia si cu ajutorul dat de autoritati sunt doar vorbe in vant. Tu vei continua sa muncesti, sa platesti taxele la stat in fiecare luna. Iar la schimb vei primi taxe mai mari, impozite, TVA split, amenzi, conturi poprite pentru 3 lei rataciti si mult dispret. Va trebui sa te obisnuiesti cu asta. Sau sa speri ca vei fi unul dintre putinii norocosi care intalneste functionari prietenosi. Daca exista…

4. Veniturile firmei nu sunt veniturile tale

Una dintre principalele intrebari pe care le aud frecvent la antreprenorii mici este “cum scot banii din firma?”. Mai ales in primele stadii ale afacerilor si in special in cazurile firmelor de consultanta sau servicii, activitatea firmei se confunda, de multe ori, cu cea a fondatorului/actionarului. Daca activitatea nu este una complexa, exista riscul sa crezi ca banii pe care firma ta ii produce sunt banii tai. Si ca ii poti cheltui cum vrei. De aici preocuparea permanenta privind modalitatile de “scoatere a banilor”, fuga dupa bonuri si chitante deductibile, soldurile de casa care scot contabilii din minti. Este nevoie de constientizare a faptului ca, desi doar tu prestezi acele servicii pentru care facturezi clientii, firma nu esti tu. Si fie ca scoti dividende, fie ca decontezi benzina, fie ca iti deduci mesele in oras cu prietenii la protocol, senzatia ca pacalesti statul este falsa - o parte din banii aia se intorc la stat, prin TVA, accize sau impozite. Asa ca un pas important ar fi sa intelegi ca tu nu esti una cu firma ta si sa gandesti ca un om de afaceri, nu ca un mic evazionist care cauta metode nestiute de nimeni sa fraiereasca fiscul.

5. Antreprenoriatul se invata doar 10% din carti

Nicio carte, curs sau MBA nu te-ar putea pregati pentru antreprenoriatul din viata reala. Niciun profesor nu iti va spune ce sa faci cand iti vine sa te dai cu capul de pereti. Sau cand nu poti sa dormi si sa mananci pentru ca maine e data de 25, aia in care trebuie sa platesti taxele multe si mari la stat, si ai 20 de lei in conturi. Nimeni nu va putea sa te pregateasca pentru zilele in care tragi de clienti sa plateasca facturile sau in care toata lumea e in vacanta si nu iti calca nimeni pragul magazinului. Sau cand nu mai stii ce solutii de marketing sa gasesti cand concurentul tau iti ia fata. Nu spun ca nu sunt bune cartile sau ca nu trebuie sa citesti. Ba din contra. Spun doar sa faci diferenta intre teorie si practica. Intre viata altora si a ta. Intre citate motiovationale si solutiile pe care va trebui sa le gasesti ca sa iti platesti angajatii, furnizorii, utilitatile si taxele...

