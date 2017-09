The Founder

Fondatorul este un filmul biografic despre Ray Kroc, omul care a popularizat McDonald's in intreaga lume. The Founder prezinta povestea unuia dintre cei mai influenti oameni de afaceri si cum a reusit acesta sa transforme McDonald's, la origine un mic restaurant fondat de fratii Mac si Dick McDonald's in California anilor '50, intr-un adevarat imperiu. In rolul principal il avem pe Micheal Keaton, iar regia este semnata de John Lee Hancock.

The Greatest Showman

The Greatest Showman este tot un film biografic muzical despre celebrul proprietar de circuri si manager de entertainment Phinaes Taylor Barnum. Hugh Jackman da viata celebrului personaj vizionar care a creat un adevarat brand din Barnum and Bailey Greatest Show on Earth. Filmul ilustreaza inceputul acestui business in entertainment, dar are si o componenta motivationala, aceea a vizionarului care revolutioneaza lumea si ramane un nume de referinta in istorie. Din distributie mai fac parte Michelle Williams, Rebecca Ferguson si Zac Efron, iar regia este semnata de Michal Gracey.

Becoming Warren Buffet

Documentarul Becoming Warren Buffet aduna filme, inregistrari de arhiva, fotografii de familie, precum si interviuri cu familia si prietenii legendarului Warren Buffet, investitorul si filantropul miliardar in varsta de 86 de ani. Narat cu propriile cuvintele, filmul este despre cum a reusit un simplu om sa schimbe modul in care americanii privesc capitalismul si filantropia. Filmul este, de asemenea, o sursa de inspiratie pentru afacerea ta, pornind de la deciziile bune sau rele pe care Buffet le-a facut de-a lungul carierei sale si pe care documentarul le prezinta.

She started it

Un alt film documentar care sa te inspire, She started it este despre viata a cinci femei antreprenor, care, timp de doi ani, isi construiesc afaceri. Scopul documentarului este de a oferi expunere fondatoarelor de companii tech, dar si de a ilustra ideea ca femeile au numeroase oportunitati de cariera, inclusiv in domeniul tech, considerat al barbatilor. Totodata, filmul ilustreaza cum pot femeile sa-si abordeze viata si cariera, mizand pe antreprenoriat si domeniul tehnic.

Nobody Speak: Hulk Hogan, Gawker and The Trials of a Free Press

Aceasta poveste captivanta despre putere si adevar arata batalia dintre fostul luptator profesionist Hulk Hogan si tabloidul online Gawker, precum si rolul surprinzator al miliardarului Silicon Valley, Peter Thiel. Filmul regizat de Brian Knappenberger transmite un mesaj despre bani, mass-media si manipularea informartiilor si arata cum miza este mult mai mare si nu se rezuma doar la un jucator din Silicon Valley doborand o companie media.

Sursa foto: 279photo Studio/Shutterstok