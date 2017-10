Drumul lui Cristian Brinza in antreprenoriat a inceput in 2012, pe cand avea doar 24 de ani. Atunci a decis sa deschida un business cu fotografii pe suport magnetic si cabine foto. Afacerea tanarul este acum lider pe piata de profil si are o cifra de afaceri care a depasit, in 2017, pragul de 300.000 de euro.

Cristian Brinza (29 de ani) este un fost sportiv de performanta (a practicat volei la CVM Tomis si Steaua), iar in urma cu cinci ani a decis sa devina antreprenor.

Ideea de afacere cu fotografii pe suport magentic i-a venit in timp ce sora sa se pregatea de nunta. A pornit business-ul cu 20.000 de euro, pe care i-a investiti in echipament si o prima echipa de colaboratori.

Ideea mi-a venit atunci cand s-a casatorit sora mea si am vazut ca exista acest tip de afacere in Statele Unite si in Israel, iar in Romania lipseau serviciile acestea de pe piata. Am inceput cu 20.000 de euro, pe care i-am investit in echipament si o prima echipa de coloaboratori. In prezent avem peste 1.000 de evenimente pe an si putem sustine si 25 de evenimente simultan Cristian Brinza, fondator si CEO-ul Momentos

Pe langa fotografiile pe suport magnetic, Cristian Brinza a investit si in cabine foto, in prezent avand 15 astfel de cabine.

Compania a intrat initial pe nisa evenimentelor private, nunti, botezuri, aniversari, iar apoi s-a extins si pe segmentul evenimentelor corporate, lansari, targuri, festivaluri, caravane.

”Secretul succesului nostru consta pe langa seriozitate si punctualitate, in dorinta permanenta de a invata si a veni cu ceva nou: fie ca vorbim de grafica frame-urilor de la magneti, cele mai in voga accesorii si props-uri, precum si noi servicii. De un an de zile am reinventat cabina foto, transformand un Volkswagen Trasporter din 1970 in Momentos Photo Bus”, a precizat Cristian Brinza.

65% din venituri provin din nisa corporate, restul de 35% fiind aduse de evenimentele private. Cea mai mare productie de magneti din istoria firmei a fost pentru un eveniment corporate, unde a reusit sa produca 15.000 de magneti.

Firma lui Cristian are 10 angajati (fosti sportivi de performanta ) si 50 de colaboratori in tara.

Pentru anul 2018, Cristian Brinza estimeaza o cifra de afaceri de 400.000 de euro, targetul pentru 2018 fiind de 500.000 euro.