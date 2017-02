Aeroportul Chales de Gaulle sau Roissy din Paris a fost tranzitat de 65,9 milioane de pasageri in 2016, ceea ce il plaseaza pe locul 2 in Europa dupa Heathrow (Londra) si printre cele mai mari din lume. Astfel, pentru a simplifica procesul de control, va fi introdus un sistem de recunoastere faciala, mai ales ca aeroportul este tranzitat zilnic de 180.000 de calatori, din care 100.000 adusi de Air France.

Aeroportul Charles de Gaulle va monta 45 de porti electronice care vor scana fotografia din pasaportul biometric si o vor compara cu chipul pasagerului surprins de o camera video. Introducerea acestei tehnologii face parte din planurile aeroportului de modernizare, micsorarea timpului petrecut de calatori la controlul de securitate si pentru combaterea atentatelor teroriste.

"In urmatorul an vom aveam 45 de echipamente de recunoastere faciala pentru a simplica procesul de securitate la frontiera. Vom investi in jur de 20 de milioane de euro", a mentionat Augustin de Romanet, CEO-ul grupului Aeroports de Paris (ADP), care gestioneaza Aeroportul Charles de Gaulle din Paris.

Foto: kiosk-uri pentru self check-in

CEO-ul recunoaste ca timpul petrecut la controlul pasapoartelor a crescut “dramatic” anul trecut, fapt pentru care in iunie 2016 a testat pentru prima oara un sistem de recunoastere faciala care sa simplifice procesul de control la frontiera. “Sper ca in ianurie anul viitor vom experimenta recunoasterea faciala”, a adaugat Augustin de Romanet.

Portile electronice sunt capabile sa recunoasca fata umana chiar daca pasagerul are barba sau peruca si sunt mult mai performante decat agentii de securitate, mai ales in depistarea potetialilor teroristi. Aceasta metoda de control ajuta mai ales pasagerii care au un zbor de conexiune catre destinatie.

Saptamana trecuta, Aeroportul Schipol din Amsterdam a anuntat ca va testa un sistem de recunoastere faciala timp de trei luni. In Europa, scanarea fetei este practicata din 2008 pe Aeroportul Heathrow din Londra si de anul trecut in Bruxelles, iar in lume portile electronice exista in Japonia, SUA si Japonia.

Aeroportul Charles de Gaulle din Paris este unul dintre cele mai moderne aeroporturi din Europa, dupa ce in urma cu trei ani au fost investite 580 de milioane de euro in infrastructura, spatii de relaxare (lounge-uri), magazine, restaurante, baruri. Aceste zone sunt dedicate pasagerilor Air France care trebuie sa petreaca ore intregi in aeroport pana la urmatorul zbor, de obicei de lung curier. De altfel, Air France aduce 40 de milioane de pasageri anual pe Charles de Gaulle, ceea ce inseamna mai mult de jumatate din numarul total de calatori care tranziteaza cel mai mare aeroport din Paris.

Sursa foto: Carlos Amarillo/Shutterstock.com