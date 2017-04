Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, reclama modul in care lucreaza functionarii publici din cadrul institutiei pe care o conduce si afirma ca ”sistemul public din acest minister este cangrenat”, in conditiile in care functionarii publici se protejeaza unii pe altii si, in plus, nu se vad niciun fel de rezultate.

Ministrul a declarat sambata, pentru News.ro, ca, in cele cateva luni de cand se afla la conducerea ministerului, a observat ca exista angajati care lipsesc de la birou nemotivat sau vin cu intarziere de 2-3 ore dupa inceperea programului, lucru care ingreuneaza activitatea institutiei si a Guvernului. Ministrul subliniaza ca toti functionarii publici trebuie sa vina la birou conform programului, de la 8.30 la 17.00, iar cei care nu-si fac treaba vor raspunde legal. Ministrul mai spune ca toti angajatii din institutia pe care o conduce au punctaje maxime la evaluarile de pana acum, scrie News.ro.

”Fireste, voi initia niste masuri. In fiecare zi de luni a saptamanii va avea loc un colegiu director al ministerului, in care fiecare directie sau departament va avea de realizat diverse sarcini. Asa incat, vineri, angajatii Ministerului Turismului trebuie sa prezinte un raport cu ce au facut in saptamana respectiva. Apoi urmeaza etapa legala: comisia de disciplina va face o analiza a celor care nu isi realizeaza activitatea”, a declarat sambata ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, pentru News.ro, care a mentionat ca se afla la biroul din sediul institutiei.

Intrebat cat de dezamagit este de activitatea bugetarilor de la Ministerului Turismului, acesta a raspuns ca ”pe o scara de la 1 la 10 este dezamagit la nivel 5”. ”Cetateanul roman depinde de ce face Guvernul, care este format 99% din functionari publici. Bugetari sunt pe toate guvernarile, indiferent de culoarea politica a Executivului. Mereu s-a dat vina pe partea politica. Functionarii publici nu se schimba politic”, a completat Dobre. El afirma ca ministerul este format 99% din functionari publici, care nu au facut nimic sa modifice legea in acest domeniu in ultimii 15-16 ani.

”Am observat ca reglementarile legale nu sunt modificate de 15-16 ani pe un domeniu de activitatea foarte important, care ar trebui sa aiba o contributie cat mai mare in Produsul Intern Brut al Romaniei. Ganditi-va ca in prezent acest domeniu de activitate nu a mai fost reglementat de 15-16 ani. Vorbesc de activitatea in sine”, a punctat ministrul Turismului. El precizeaza totodata ca propunerile de acte normative in general trebuie sa vina de la cei care lucreaza direct in aceasta activitate, din partea functionarilor publici, lucru care nu se intampla.

”Ministerul Turismului are doar 15 companii de stat (in subordine - n.r.), care nu reprezinta nici 1% din ceea ce reprezinta turismul in Romania . Este un domeniu dinamic. Orice document pe care eu il initiez, conform programului de guvernare, se face in principal cu functionarii publici care trebuie sa analizeze si sa-l avizeze. Si cum pot eu sa merg in Guvern cu un proiect de act normativ daca mie nu imi vin la munca la timp?”, a adaugat Mircea Dobre. In plus, functionarii publici care nu vin la munca se protejeaza unii pe altii, afirma el.

”Intr-o zi, am chemat un coleg in birou, mi se spune ca nu este la munca, nimeni nu stie unde este. Peste cateva zile chem alt coleg, care, de asemenea, nu era. Eu vin la birou, la Ministerul Turismului si sambata si duminica, mai merg si in teritoriu. Nu este vorba de faptul ca ma plang, este o constatare. Toti acestia primesc un salariu, iar in baza acestui salariu trebuie sa vina sa isi faca treaba”, mentioneaza Dobre. Acesta subliniaza ca in sistemul privat angajatii care nu ar veni la munca ar fi concediati, lucru mai greu in sistemul bugetar.

Sursa foto: Dreamstime.com