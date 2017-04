De Paste, romanii nu mai stau acasa si tot mai multi aleg sa isi ia familia si sa petreaca Sarbatorile Pascale in Bucovina, Nisipurile de Aur, Albena, Insula Creta si Insula Corfu sunt principalele destinatii care atrag turistii romani cu ocazia Sarbatorilor Pascale, iar pe langa acestea in topul preferintelor incep sa-si faca loc si pelerinajele in Israel sau croazierele pe Marea Mediterana.

Cheltuiala medie pentru un sejur de Paste in strainatate nu depaseste 300 de euro de persoana, in timp ce pentru o vacanta in Romania se aloca cel mult 200 de euro, potrivit unui studiu al Christian Tour, cea mai mare agentie de turism din Romania.

Majoritatea celor care aleg sa-si petreaca sarbatorile departe de casa sunt fie familiile cu copii, fie seniorii. In timp ce familiile cu copii si-au indreptat atentia in acest an catre vacantele all inclusive in destinatii precum Bulgaria, Grecia sau Romania, multi seniori au ales, spre deosebire de alti ani, sa nu mai ramana acasa si sa plece in pelerinaje sau in vacante speciale de tip Senior Voyage in Spania, Italia sau Elvetia. Beneficiind de oferte speciale si reduceri substantiale de extra-sezon, in regiuni turistice celebre (cum sunt Costa del Sol, Costa Brava, Sicilia sau Toscana), relativ inaccesibile acestui segment in plin sezon.

Romanii care prefera sa petreaca Sarbatorile Pascale in destinatiile din tara au optat pentru o vacanta intr-una dintre statiunile balneare sau montane, precum Baile Felix, Baile Herculane, Baile Tusnad, Predeal sau Poiana Brasov, dar si in Maramures, unde vor sarbatori in mod traditional, cu masa festiva si obiceiuri de Paste. Cei care aleg hotelurile de lux din statiunile autohtone se vor bucura si de acces la SPA si de alte servicii de rasfat (masaj, sauna, acces la piscina, etc.).

Destinatiile externe cele mai cautate sunt cele de pe litoralul bulgaresc al Marii Negre (Nisipurile de Aur si Albena), din Grecia (Creta si Corfu), dar si Tenerife, Portugalia, Costa del Sol, Napoli-Sorrento, Sicilia, Tara Bascilor sau Toscana pentru programele Senior Voyage, croazierele pe Marea Mediterana si pelerinajele in Israel.

In ultimii 2-3 ani, se remarca un interes semnificativ crescut pentru pachetele de croaziere in aceasta perioada de primavara, datorita serviciilor complete incluse in acest tip de pachet turistic. Acesta devenind un produs turistic tot mai accesibil oricarui segment de turisti, avand toate serviciile asigurate (transport cu avionul, cazare, masa tip All Inclusive la bord, transferuri de la aeroport pana in port si asistenta turistica in limba romana). Tarifele pornesc de la 599 euro/persoana pentru un astfel de pachet de croaziera complet.

Multi romani au profitat de perioada sarbatorilor si si-au prelungit vacanta dupa Paste, astfel incat aceasta sa dureze 7-8 zile. Cheltuiala medie pentru un sejur de Paste in strainatate nu depaseste 300 de euro de persoana, in timp ce turistii care aleg destinatii din Romania platesc mai putin de 200 de euro de persoana.

Multe dintre vacantele pentru perioada Sarbatorilor Pascale au fost achizitionate inca de anul trecut, si mai ales in cadrul targurilor de turism, pentru a beneficia de cele mai mari reduceri. Cu toate acestea, in luna martie si inceputul lui aprilie anul acesta, numarul sejururilor cumparate pentru perioada 12 - 17 aprilie a crescut considerabil, atingandu-se astfel grade de umplere de peste 95% pentru locurile puse la dispozitie de agentie.

Sursa foto: Pixabay.com