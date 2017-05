Cu atatea city-break-uri ieftine, in ziua de azi nu ai niciun motiv sa nu calatoresti. Iata 4 orase pe care sa le vizitezi cu 100-150 de euro in aceasta vara.

Daca vrei un city break ieftin, trebuie doar sa fii atent la ofertele companiilor aeriene sau ale agentiilor de turism, sa fii cu banii pregatiti si sa fii destul de flexibil si cu data calatoriei, si cu serviciile unitatii de cazare. Dar, chiar si asa, un city break te poate costa un pic mai mult sau chiar la fel cat un weekend in Romania (fie vorba intre noi, poate chiar mai putin decat in Mamaia). Iata ce iti recomandam:

City break ieftin in Milano

Milano este mereu o idee buna pentru o iesire scurta, cand nu ai prea mult timp la dispozitie. Un city break in Milano costa de la 100 euro (verifica oferta in timp real), banii in care ai asigurate zborul dus-intors si doua nopti de cazare la un hotel 3 stele, la final de iunie. Poate ca "city break" este mult spus pentru Milano, intrucat il poti vedea rapid in doua zile, mai ales daca iti place sa simti viata de pe strada si nu sa iti pierzi timpul in muzee.

Ce merita sa vizitezi intr-un city break in Milano: Domul din Milano, o constructie care o sa te impresioneze inca de la usa, fiind o catedrala impunatoare, dar si sus pe acoperis. Daca prinzi si slujba, o sa vrei sa revii in Milano. Tot intr-un city break de 2-3 zile merita sa treci pe la Muzeul Armani, sa petreci o seara la opera La Scala, sa mergi la shopping sau cel putin sa admiri vitrinele in Galleria Vittorio Emanuele al II-lea de la Dom si sa te plimbi seara in cautarea unui loc de cina pe Naviglio Grande, o zona care aduce un pic cu Venetia. Nu uita nici de Castelul Sforzesco, pictura murala Cina cea de taina a lui Leornado da Vinci, galeria de arta Brera, stadionul San Siro. Daca stai mai mult timp, merita sa dai o fuga sa vezi lacul Como.

Sursa foto: leoks/Shutterstock.com

Viziteaza Malta pe bani putini

Vrei plaja si mare cu apa turcoaz si cristalina? Malta este locul pentru tine, pe care o poti descoperi intr-un city break de 4 zile, care costa de la 115 euro (avion+cazare, verifica oferta in timp real), in septembrie, cand temperaturile sunt mai domoale si poti rezista la plaja.

Situata in mijlocul Marii Mediterane, Malta este o destinatie minunata nu doar vara, ci si toamna cand temperaturile sunt mai prietenoase (20-25 grade Celsius) si poti face plaja pana in noiembrie. Cele mai recomandate plaje din Malta sunt Laguna Albastra - situata pe insula Comino, Golden Bay, Paradise Bay, Mellieha Bay. De asemenea, in Malta poti merge sa vezi Fereastra Albastra, poti vizita Satul lui Popeye si te poti pierde pe stradutele colorate din capitala Valletta.

City break ieftin in Berlin

Berlin este unul dintre orasele catre care gasesti cele mai ieftine bilete de avion, de la 68 euro dus-intors (verifica oferta in timp real), chiar si la cativa euro cand sunt promotii. Pana atunci, insa, iti poti stabili un city break in capitala Germaniei de la 126 euro (bilete de avion+cazare 3 stele). In plus, in mod surprinzator, capitala celui mai dezvoltat stat european din punct de vedere economic nu este si cea mai scumpa din Europa.

Ce poti face intr-un city break in Berlin: poti admira monumente care iti pot aminti de Razboiul Rece sau de cel de-Al Doilea Razboi Mondial, poti vizita unele dintre cele mai renumite muzee europene de arta contemporana, poti savura delicioasele mancaruri traditionale germane si te poti distra in unele dintre cele mai renumite cluburi si baruri din lume. In plus, vizitezi Poarta Brandenburg, Insula muzeelor, Zidul Berlinului, Castelul Charlottenburg, Reichstag (cladirea Parlamentului german).

Oferta de city break in Atena

Atena poate fi o alegere potrivita datorita distantei scurte fata de Romania (zbor de ora si jumatate) si este un oras care poate fi vizitat in 2-3 zile, city break care costa de la 136 euro (zbor+cazare, verifica oferta in timp real).

Atena este o adevarata bijuterie a istoriei universale si a culturii actuale. Desi nu este printre cele mai cautate orase pentru city break, Atena este foarte ofertanta pentru devoratorii de plimbari, vizite si cunostinte. In capitala elena descoperi Acropole, Partenonul, Agora ateniana, Piata Syntagma, cartierele Plaka, Thissio si Monastiraki. De asmenea, in Atena poti sa faci plaja, pe Alimos, Kavouri sau Porto Rafti.

Tu unde vrei sa mergi in city break, mai ales ca urmeaza un weekend prelungit, cu zile libere de la stat, intre 1 si 5 iunie?

Sursa foto: canadastock/Shutterstock.com