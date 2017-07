Dintre cele 24.679,4 hectare de paduri virgine de fag declarate sit al Patrimoniului Mondial Natural al UNESCO, 24.341,3 de hectare se afla in proprietatea publica a statului si administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, iar 338,1 se afla in proprietate privata, scrie News.ro.

Cele sapte situri aflate in administrarea Romsilva sunt in Parcul National Domogled - Valea Cernei, cu o suprafata de 10.321,7 hectare, in Parcul National Semenic - Cheile Carasului, cu 4.278,3 hectare, in Parcul National Cheile Nerei - Beusnita, 4.294,2 de hectare, in Parcul National Cozia, cu 3.411,1 hectare si trei alte situri, Codrii seculari Slatioara, de 609,8 hectare, Grosii Tiblesului, de 346,3 hectare si codrii Strambu-Baiuti, cu 630 de hectare. In plus, a fost selectat si Codrul secular Sinca, de 338,1 hectare, aflat in proprietatea Primariei Sinca din judetul Brasov.

Initiativa includerii acestor situri in Patrimoniul Mondial Natural al UNESCO apartine Ministerului Apelor si Padurilor, in urma cu trei ani fiind semnat un protocol de colaborare cu Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Silvicultura ”Marin Dracea” si organizatiile de mediu WWF - Programul Dunare - Carpati si Greenpeace Romania.

Partenerii in proiect au identificat initial 25 de situri, fiind selectate in final 8 situri valoroase.

Anul trecut, in luna septembrie, o echipa de specialisti ai Uniunii Internationale pentru Conservarea Naturii (IUCN), organizatie mandatata de UNESCO sa certifice aceste situri, a evaluat in teren toate aceste paduri.

”Este o veste foarte buna, fiind o recunoastere a faptului ca Romania detine paduri extrem de valoroase, bine administrate si protejate. Este un efort comun, o colaborare foarte buna intre specialistii Ministerului Apelor si Padurilor, specialistii silvici si organizatiile de mediu, carora le multumim pentru implicarea in acest proiect. Romsilva este angajata intr-un amplu proces de identificare si protejare a padurilor valoroase de patrimoniu”, a transmis Dragos Ciprian Pahontu, directorul general al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.

Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a inclus alte aproape zece mii de hectare de padure in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, procesul de identificare a altor paduri virgine fiind in derulare.

Sursa foto: Pixabay.com