Harta are un tiraj initial de 1.500 de exemplare si este disponibila in romana si engleza, in format A3 deschisa si A6 inchisa. Aceasta va putea fi achizitionata online sau de la crame, dar si din wine baruri sau magazinele specializate incepand cu 25 august, urmand sa anuntam pe site-uri locatiile in care va fi disponibila. Pret recomandat: 14 lei.

Harta viticola a Romaniei are rolul a identifica zonele distincte din Romania, dar si de a-i ghida pe turisti sa gaseasca mai usor crama pe care doresc sa o viziteze. Harta contine o lista actualizata cu podgoriile si cramele locale, fie ca sunt mai mari sau mai mici, si nu functioneaza neaparat ca un ghid turistic, ci are mai degraba un scop educativ, fiind un instrument prin care iubitorii vinului pot descoperi cramele si zonele viticole din Romania.

Accentul este pus pe cramele despre care stim ca fac turism viticol: peste 70 de crame din cele prezente pe harta isi deschid portile pentru turisti, 14 dintre ele ofera inclusiv locuri de cazare, iar pentru restul se poate gasi cazare in vecinatate. Harta urmeaza sa fie actualizata in mod constant.

Turismul viticol poate fi practic in toate regiunile tarii. O vizita de degustare costa intre 29 lei si 100 lei de persoana si include vizita propriu-zisa a cramei si podgoriilor, degustarea a 3-5 vinuri diferite si gustare rece (salamuri, branzeturi etc).

“Lansam o noua harta viticola din dorinta de a promova Romania ca destinatie viticola si de a sustine cramele locale. Avem un potential urias care trebuie valorificat, iar noi prin proiectele noastre, CrameRomania.ro si ReVino.ro, prin tururile la crame si evenimentele pe care le organizam contribuim semnificativ la dezvoltarea turismului viticol”, spune Alina Iancu, project manager si fondator CrameRomania.ro.

Harta contine si un mic ghid al soiurilor locale de vita-de-vie reprezentative pentru Romania. Astfel, turistii vor avea ocazia sa afle istoria si particularitatile unor soiuri precum: Feteasca alba, Feteasca regala, Feteasca neagra, Tamaioasa romaneasca, Grasa de Cotnari, Cramposie selectionata, Negru de Dragasani, Sarba, Busuioaca de Bohotin sau Babeasca neagra.