Coreea de Nord vrea sa atraga turisti straini carora le promite ca vor descoperi una dintre cele mai putin exploatate turistic tari din lume, unde "este mai sigur decat o plimbare de seara in Londra", informeaza Reuters.

Coreea de Nord a deschis recent prima sa agentie de turism in Moscova, Rusia, prin care organizeaza tururi pentru grupuri de cel mult 10 persoane sau tururi individuale "pentru a le arata turistilor viata cu multiple fete ale cele mai inchise tari".

De altfel, agentia de turism, NKorean, scrie pe site ca turistii vor avea parte de o calatorie de neuitat in Coreea de Nord, o tara pe care o lauda pentru istoria si cultura unice, natura deosebita si oameni ospitalieri.

Ce reguli trebuie sa respecte turistii in Coreea de Nord

Persoanele care vor sa viziteze Coreea de Nord vor fi "verificate" inainte de calatorie si vor fi insotite de un ghid local care va monitoriza ca "turistii se comporta corespunzator" si le va "garanta siguranta". In plus, turistii nu au voie sa fotografieze locuri strategie si militare, discutiile lungi cu localnicii "nu sunt recomandate", iar introducerea in tara a cartilor scrise de autori nord-coreeni sau sud-coreeni si dispozitivelor electronice cu pronografie si literatura de propaganda, scrie pe site-ul agentiei de turism.

In ciuda acestor reguli, Coreea de Nord le promite turistilor straini ca "este mai sigur decat o plimbare de seara in Londra".

Cel mai scump tur in Coreea de Nord costa aproximativ 2.000 de dolari (118.090 ruble). Acesta dureaza 15 zile, timp in care turistii viziteaza o ferma, o fabrica de apa minerala si un templu budhist, fac drumetii pe munte si au parte de o introducere in bucataria traditionala.

Totodata, sunt organizate si tururi mai ieftine, care includ relaxare la plaja si participarea la un show aviatic si chiar la un festival de bere.

Coreea de Nord vrea sa dezvolte turismul pentru a castiga mai multi bani, pentru ca se confrunta cu probleme economice dupa sanctiunile dupa testele nucleare efectuate in ultimele luni.

Sursa foto: LMspencer/Shutterstock.com