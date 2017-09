Trasee montane: Timisul de Jos - Canionul Sapte Scari

Canionul Sapte Scari este un spectacol al naturii unic in Europa. Aflat in Masivul Piatra Mare, canionul este un defileu sapat in calcar, cu o lungime 160 de metri si in care se regasesc sapte scari de metal printre care se formeaza cascade. Canionul poate fi traversat de oricine este apt fizic, inclusiv copii, are un echipament montan de baza (bocanci si imbracaminte comoda) si urca cu atentie pe treptele ude. Intrarea in canion costa 10 lei pentru adulti si 5 lei pentru copii.

Cum ajungi la Canionul Sapte Scari: traseul porneste din DN1, de la Dambu Morii, unde ajungi cu masina sau pe jos de la gara (max. 30 min). Traseul este marcat cu banda galbena si dureaza o ora si jumatate pana la intrarea in canion, ceea ce este ideal pentru o escapada de o zi. Cei care vor sa ramana pe munte pot continua traseul pana la Cabana Piatra Mare (inca 2 ore).

Trasee montane: Zarnesti - Cabana Curmatura

Unul dintre traseele montane potrivite pentru oricine este cel din Zarnesti catre Cabana Curmatura. Daca sunteti cu masina personala, puteti sa o lasati la baza traseului, la Fantana lui Botorog, daca nu veti merge pe jos din centrul orasului Zarnesti cel mult 50 minute. Traseul va va duce prin padure si presupune urcare pe panta usoara pentru care aveti nevoie de echipament minim, bocanci si haine sport lejere potrivite anotimpului. Traseul este pe banda galbena si dureaza 2:30-3 ore la urcare si cel mult 2 ore la coborare si poate fi facut si intr-o singura zi daca ajugenti devreme la baza muntelui.

Trasee montane: Cabana Silva - Vf. Ciucas

Pe drumul dintre Cabana Silva si Varful Ciucas o sa descoperiti unul dintre cele mai frumoase trasee montane in lunile de toamna. Pe langa peisajul cromatic dat de frunzele aramii ale copacilor, pe drumul spre varf va veti incanta privirea cu un mare plafon de nori deasupra carora simtiti ca plutiti.

Pana la Cabana Silva din Cheie trebuie sa ajungeti cu masina. De acolo si pana pe varf traseul dureaza 3 ore. In zona puteti innopta si la Cabana Ciucas.

Trasee montane: Busteni - Cabana Diham

Drumul dintre Busteni si Cabana Diham este unul dintre cele mai usoare trasee montane si poate fi parcurs si de copii. Acest traseu este practic o plimbare usoara in natura, pentru care nu ai nevoie decat de incaltaminte cu talpa aderenta si dispozitie sa faceti miscare. Traseul dureaza 3-4 ore in functie de viteza cu care mergeti.

Cei care vor sa faca mai multa miscare pot continua traseul pana la Cabana Malaiesti, care dureaza 3 ore.

Trasee montane: Busteni - Jepii Mici - Platoul Bucegi (+ Crucea Caraiman)

Cei cu mai multa experienta pe munte pot merge pe unul dintre cele mai solicitante trasee montane, Jepii Mici. Cu o durata de 4 ore si jumatate, traseul porneste de langa telecabina din Busteni si este marcat cu cruce albastra. Urcarea pe Jepii Mici necesita mai multa pregatire fizica decat cele mentionate mai sus, insa poate fi parcurs fara mari griji si doar cu echipament de baza, cum ar fi bocanci cu talpa aderenta si care sa sustina glezna.

Sursa foto: Mikadun/Shutterstock.com

Pe parcursul traseului trebuie sa fiti atenti la portiunile cu cabluri si/sau lanturi de care va veti ajuta in urcare si pentru a nu aluneca in prapastie. Odata ajunsi la Cabana Caraiman puteti sa continuati drumul spre Platoul Bucegi unde sunt Babele si Sfinxul sau puteti sa va bucurati de un peisaj care va taie respiratia in drum spre Crucea Caraiman, traseu care dureaza o ora. Cum traseul este destul de lung este indicat sa ramaneti peste noapte la una dintre cabane sau la cort. Jepii Mici pot fi urcati doar in sezonul cald, traseul fiind inchis in perioada iernii.

Desi poate parea destul de solicitanta prima urcare oe munte, retine ca drumetiile montane au o serie de beneficii fizice si psihice: iti formezi si iti intaresti muschii, scapi de kilograme in plus, te bucuri de aer curat, iti cresti capacitatea pulmonara, scapi de stres, devii mai optimist fata de viata si mai increzator in propria persoana. Iar toate acestea se reflecta intr-o viata personala si profesionala mult mai buna.

Sursa foto: Dudarev Mikhail/Shutterstock.com