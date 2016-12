Coleto, parte a unui grup international de curierat care opereaza in mai multe tari europene din 1993, activeaza si pe piata romaneasca si anunta un parteneriat cu FashionUP, unul dintre marii retaileri online de fashion.

Coleto functioneaza ca o cooperativa intre companii logistice si de curierat din Romania, in scopul crearii unei retele unitare care deserveste comertul online in Bucuresti. Invitatia la colaborare este deschisa oricaror alte companii de logistica si curierat care ar dori sa se alature si sa faciliteze livrarea produselor comandate online catre clienti.

Compania are, in prezent, sase puncte de colectare in Bucuresti.

In acest sens, din ianuarie 2017, Coleto incepe un parteneriat cu FashionUP. Clientii magazinului au astfel oportunitatea de le fi livrate hainele si accesoriile comandate online catre cel mai apropiat punct de lucru Coleto.

De acolo il pot ridica oricand le este convenabil, fara a-si mai planifica programul in functie de vizita curierului si fara a plati taxe suplimentare de depozitare. Coleto ofera optiunea de a returna o parte din comanda, pastrand doar produsele dorite, daca nu le mai doreste pe toate sau vrea sa comande ulterior altele online.

„Punctele de lucru Coleto sunt proiectate in asa fel incat fiecare client beneficiaza de confort maxim atunci cand isi ridica pachetele sau coletele comandate sau chiar probeaza produsele pe care le-a comandat online. Cu o zona de asteptare primitoare, mobilata cu canapele si scaune confortabile, si cabine de proba exact ca intr-un magazin adevarat, clientii nu mai au grija comenzilor online de haine, incaltaminte si accesorii”, subliniaza oficialii companiei.