Investitia de 1,7 milioane de euro in Zitec a venit in urma unei colaborari de lunga durata cu eMAG.

"Am avut o crestere organica din resurse proprii. Am colaborat cu firmele din grupul eMAG in ultimii cinci ani. Am facilitat lansarea eMAG in Bulgaria, am lucrat cu Depanero, am lucrat cu Flanco, cu NOD, inclusiv diverse componente pentru eMAG. Ne cunosteam destul de bine. Nu prea vezi investitii in zona de servicii, pentru ca investitorii vor un return spectaculos, ceea ce e dificil de obtinut in servicii, mai ales in Romania", a spus Alexandru Lapusan.

De-a lungul timpului, Zitec a primit si alte oferte de la investitori, inclusiv pentru exituri. "Noi am fost contactati de mai multi investitori in anii trecuti, am ajuns si in etapa de due dilligence. Am facut-o dintr-un mix de curiozitate, pentru a ne vedea valoarea noastra in piata si pentru a vedea ce optiuni avem. Am fost in discutii si pentru achizitii, dar si pentru investitii. Dar nu ne-a placut, pentru ca ne puneau niste garduri foarte mari, care ar fi dus la compromisuri de calitate. Si nici nu eram pregatiti pentru a vinde firma sau a ceda controlul", a spus Lapusan.

Obiectivele investitiei

"Vom avea acces la cunostintele pe care le au in grupul lor de firme - fie ca vorbim de experienta de business sau de automatizari, avem multe de invatat. Zitec e pornita de la zero si e pornita de o echipa care nu a avut experienta in corporatii. Noi am invatat singuri. Multe dintre ele ne-au reusit, dar suntem in permanenta cautare de noi lucruri pe care sa le invatam si sa le aplicam. Vom avea o relatie un pic mai transparenta si deschisa in ceea ce priveste urmatoarele proiecte. Si, de ce nu, acces la firmele din grupul Naspers, unde poate reusim sa ne valorificam talentele", a explicat Lapusan.

In privinta eMAG, motivatiile sunt diferite. "eMAG are nevoie de un partener in zona de servicii IT, chiar daca au sute de oameni interni in zona asta. Noi avem o relatie naturala pe diverse industrii cu startup-uri, ne-a facut sa fim piesa potrivita pentru o strategie de dezvoltare locala. E o investitie strategica, dar exista si o componenta financiara. Motivatia principala e strategica", a spus fondatorul Zitec.

Extindere internationala pentru Zitec

Cu ajutorul investitiei, Zitec vrea sa se extinda cu echipe de business development in strainatate, in Statele Unite, Marea Britanie si Olanda. "Vom folosi aceasta investitie pentru a pune in fapt planurile care au trenat in ultimii doi ani - o linie mai puternica de business development in strainatate. Ne-am informat, am incercat variante, dar vom putea sa punem in opera mai serios. Nu poti avea strategie de vanzari in strainatate cu business development din Romania. Am vazut asta la altii si e o etapa dureroasa pe care am invatat sa o evitam. Ai nevoie de o infuzie de capital. Nu e asa ieftin sa ai 1-2 oameni in New York, Londra sau Amsterdam. Singuri am fi acoperit un singur centru si cu emotii foarte mari. Vom vedea daca vom ataca cele trei piete deodata. Foarte putin vom ataca trei piete intr-un an", a spus Lapusan.

Echipa dedicata pe fonduri europene

Un alt obiectiv este deschiderea catre accesarea de fonduri europene. "Vrem sa formam o echipa specializata in accesarea de fonduri europene, pentru a atrage multe asemenea proiecte. Am inceput anul trecut. Avem aplicari pe programe operationale, pe programul Eurostars, dar si pe Agentia Spatiala Europeana. Am reusit anul trecut sa semnam cu Agentia Spatiala Europeana un asemenea proiect. E un sport diferit si nu se face sporadic. Trebuie facut metodic si pentru asta ai nevoie de o echipa specializata si concentrata pe acest lucru. Echipa aceasta va demara din luna martie. Avem un plan ambitios de a aplica la proiecte potrivite pentru noi, cu valoare clara, pe bune. De ce nu, pe viitor, cand vom vedea un mediu ceva mai curat, in zona proiectelor locale, de ce nu si acolo. Din pacate, nu suntem intr-o zona in care sa intri cu fruntea sus si sa te lauzi cu asta", a spus Lapusan.

Urmariti emisiunea integrala in clipul de mai jos. Zilele urmatoare vom reveni cu articole despre cum a fost anul 2016 pentru Zitec, nisele tehnologice de dezvoltare, dar si investitiile pe care le face compania in startup-uri din strainatate.

Vlad Andriescu, start-up.ro