“Studiul Business Insider Intelligence arata ca numarul utilizatorilor de aplicatii de tip mesagerie este mai mare fata de cel al utilizatorilor de aplicatii de social networking. Noi am dorit sa profitam de acest fapt si am lansat un start-up bazat pe domeniului Inteligentei Artificiale, care dezvolta chatboti utilizati in comunicarea cu clientii magazinelor online prin Facebook Messenger. Chatbotii intra in conversatii automatizate cu clientii magazinelor pentru a-i convinge sa achizitioneze produsele pe care initial le-au abandonat in cosul de cumparaturi.“, declara Vlad Mustiata, co-fondator al start-up-ului ChatX.ai.

Conform statisticilor internationale, peste 70% dintre consumatorii care adauga produse intr-un cos de cumparaturi virtual nu finalizeaza comanda.

"Magazinele online care folosesc ChatX.ai au un avantaj competitional foarte mare. Cu ajutorul tehnologiei pe care le-o punem la dispozitie, business-urile de ecommerce pot recupera o parte importanta din cele 70% de cosuri abandonate. Asta inseamna vanzari si totodata profit mai mare", a precizat Daniel Ses, co-fondator al start-up-ului ChatX.ai.

Start-up-ul a fost recent premiat pentru inovatie in cadrul Techsylvania 2017, unul dintre cele mai influente evenimente de tehnologie din Estul Europei, desfasurat anual in Cluj.

ChatX.ai este sustinut si de catre Sergiu Biris, unul dintre cele mai cunoscute nume din generatia tanara de antreprenori romani - “Potentialul tehnologiei dezvoltate de ei este unul foarte mare, in conditiile in care Inteligenta Artificiala abia acum face primii pasi importanti. Pe viitor ChatX.ai are potentialul de a se extinde si in alte domenii unde automatizarea proceselor va aduce cresteri semnificative business-urilor online”.