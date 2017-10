Cele mai populare produse pe site-ul FashionUP au fost rochiile, urmate de pantofi, in special cei cu toc. Incaltamintea sport este o categorie aparte, cu peste 1.000 de modele pentru femei, barbati si copii.

Pretul produselor listate in magazinul online incepe de la 19 lei si creste in functie de categoria sau modelul ales de fiecare client. In medie, valoarea unei comenzi este de 280 lei, cele mai multe dintre ele realizandu-se dimineata intre orele 8:00 si 10:00, dupa-amiaza, in jurul orei 14.00 sau seara dupa ora 21.00. De mentionat este ca nu exista o anumita zi din saptamana cand vanzarile sunt mai mari, insa achizitiile pot varia in functie de promotii, comunicare sau categoriile de clienti catre care sunt canalizate eforturile de promovare.

Pentru ultimele 3 luni ale acestui an, compania planuieste lansarea unor colectii noi, dar si introducerea unor branduri care pana acum nu erau listate pe site. In egala masura, investitiile in campaniile de promovare vor creste, astfel incat sa existe un mix variat de canale de comunicare. Estimarile pentru finalul de an vizeaza vanzari de pana la 5 milioane de euro.

In toamna anului trecut, echipa a crescut considerabil in urma preluarii operatiunilor Click4fashion, iar anul acesta FashionUP s-a mutat intr-un spatiu de lucru mai mare. Noile birouri situate in Centrul de Business Gramont, din imediata apropiere a parcului Carol din Bucuresti, ofera spatiu suplimentar pentru angajatii care urmeaza sa fie recrutati, ca o masura fireasca a cresterii activitatii.