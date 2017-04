Wall-Street.ro te incurajeaza sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit pana pe 25 mai 2017 prin noua campanie "Cu doar 2% faci 100% bine".

Daca ai salariu sau PFA, poti redirectiona 2% din impozitul pe venit pentru a sustine o cauza sociala, un gest care este gratuit pentru ca nu implica bani in plus din propriul buzunar. Bani redirectionati sunt aferenti veniturile realizate in anul fiscal 2016. Afla de aici cum poti sa redirectionezi 2%.

In Romania, 30.000 de copii sunt afectati de autism, o tulburare care ii impiedica sa creasca si sa traiasca normal, pentru ca nu acestia nu vorbesc, nu reusesc sa perceapa corect ce se intampla in jurul lor si traiesc in propria imaginatie. Iar acest chin este suportat si de parinti, care au nevoie lunar intre 3.000 si 6.000 de lei pentru terapia celor mici.

Astfel, una dintre asociatiile care se ocupa de strangerea de fonduri pentru copiii autisti este Asociatia Help Autism, cea mare mare pe acest profil si totodata cea catre care ajung cei mai multi bani prin formularele 230 si 200, de la romanii care realizeaza venituri salariale, respectiv venituri din alte surse.

Cum strange Asociatia Help Autism cei mai multi bani prin 2%

Spre exemplu, asociatia a strans in ultimii trei ani urmatoarele sume:

2016: 5.338.276 lei (60.000 de formulare)

2015: 3.929.321 lei (44.000 de formulare)

2014: 2.149.261 lei (30.000 de formulare)

"Desi in ultimii ani, odata cu un mediu online tot mai accesibil, campania 2% a asociatiei a beneficiat de o semnificativa prezenta in mediul virtual (social media, presa online, bloguri, influenceri) principala modalitate de abordare a persoanelor fizice a ramas cea directa. Practic, 90% dintre formularele ce ajung la Asociatia Help Autism, an de an, sunt colectate de parinti copiilor din asociatie, de catre voluntari sau angajati ai asociatiei prin intermediul relatiilor personale, implicarii in campanii de CSR a angajatilor diverselor companii sau prin campanii stradale de fundraising", spune Daniela Bololoi, presedintele Help Autism.

Sursa foto: Asociatia Help Autism

Ce face asociatia cu banii redirectionati de romani

In prezent, asociatia sustine financiar 480 de copii cu autism care au nevoie zilnic intre 2 si 8 ore de terapie. "80% din fondurile colectate sunt directionate catre terapia individuala a copiilor, in medie un formular 230 acoperind costurile a 2 ore de terapie, iar pentru sanse cat mai mari la recuperare unui copil diagnosticat cu TSA (Tulburare de Spectru Autist) fiindu-i necesare intre 2 si 8 ore de terapie zilnic", sustine Bololoi.

Prin banii stransi prin 2%:

s-au acoperit 1.000.000 de ore de terapie

1.000 de copii sunt evaluati gratuit prin Programul National Gratuit de Diagnostic Precoce si Evaluare Psihologica

1.500 de cadre didactice sunt instruite gratuit pentru integrarea copiilor cu TSA in gradinite si scoli de masa

500 de parinti sunt consiliati

"Pentru Help Autism, mai multe formulare de directionare a 2% din impozitul pe venit, inseamna mai multe ore din terapia ce ofera sanse reale de recuperare copiilor din asociatie. In conditiile in care decontarea de catre stat a serviciilor necesare recuperarii copiilor cu autism este in continuare extrem de firava, iar costurile pe care aceste servicii le implica depasesc cu mult veniturile unei familii medii (intre 3.000 si 6.000 de lei lunar), veniturile din 2% reprezinta, pentru majoritatea familiilor care lupta cu aceasta tulburare, singura sansa", conchide Daniela Bololoi, presedintele Asociatiei Help Autism.

Cum poti sa redirectionezi 2% din impozitul pe venit

Tu redirectionezi 2%? wall-street.ro te incurajeaza sa completezi Formularul 230 sau 200 pentru a redirectiona bani din impozitul pe venit catre o cauza pe care doresti sa o sustii.

Formularul 230 sau Formularul 200 trebuie sa ajunga in final la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi. Mai multe metode de trimitere:

il depui la sediul fundatiei sau ONG-ului catre care vrei sa redirectionezi 2%

online pe site-ul ANAF in "Spatiul privat virtual" (este necesar sa faci cont)

prin posta, cu adresa sediului ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care lucrezi

direct la sediul ANAF de care apartii sau de care apartine compania la care esti angajat

Tine minte, formularul trebuie trimis pana pe 25 mai 2017. De asemenea, fii constient ca prin redirectionarea a 2% controlezi unde merg banii tai, unde ajung concret si ce se intampla cu ei.