Bancile nu trebuie sa stea doar in paradigma de a respecta cerintele de reglementare in ceea ce priveste directiva PSD2, pentru ca astfel vor pierde teren in fata noilor jucatori din telecom, retail sau Fintech (third party providers - TPP), care vor avea libertatea sa acceseze toate informatiile confidentiale despre clientii bancilor si sa le ofere produse si solutii cu valoare adaugata mai mare.

"Daca stam in paradigma ca trebuie sa respectam doar o cerinta de reglementare, cu siguranta vom pierde, pentru ca - chiar daca acel client care lucreaza cu un TPP ramane client al bancii - daca nu ii creez servicii care sa aduca valoare adaugata, cu siguranta acest third party provider ii va crea, pentru ca altfel acesta nu poate sa isi construiasca un business case. Incet, incet acel client al meu devine doar client cu numele", a declarat Valentin Vancea, directorul general adjunct al Patria Bank.

Vancea, care a preluat recent functia de adjunct al Patria Bank, pe zona de IT si operatiuni, a discutat intr-o emisiune Profesionistii in Banking despre directiva PSD2, impactul ei asupra sistemului bancar, dar si despre rezultatele proceselor de digitalizare incepute anul trecut in Patria.

Ne confruntam cu o schimbare de paradigma: clientii mei ca banca nu mai sunt doar clientii mei, pentru ca isi pot da acceptul unui third party provider (TPP), care pot veni dintr-o zona de activitate mult mai larga, retaileri, telecom sau chiar Amazon.



Astfel, la momentul in care clientul isi dat acceptul acestui TPP sa acceseze informatii confidentiale, care intrau pana la aceasta directiva in sfera secretului bancar (informatii despre cont), atunci "banca devine obligata lucrez de o maniera sau alta cu acest third party provider".

"Bancile vor continua sa administreze conturile curente ale clientilor si eventual sa le dea credite, dar tot ce inseamna operatiuni, care genereaza comisioane, se vor muta dintrodata catre acesti TPPs. Pe langa cerintele de reglementare, bancile vor avea costuri de dezvoltare pentru a permite noilor jucatori sa acceseze interfetele proprii, dar creeaza si necesitatea de regandire a strategiei de business, pentru a putea pastra clientii in ecosistemul bancii", subliniaza Vancea.

Multe banci utilizeaza anumite sisteme de core banking sau anumite suite de aplicatii care nu sunt standardizate si, in contextul in care peisajul sistemelor informatice este atat de variat in banking, va fi extrem de dificil de impus un standard comun pentru a crea interfete pentru acesti TPPs.