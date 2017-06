Desi notiunea de pensie privata facultativa face trimitere la batranete, in realitate subiectul mai degraba este unul adresat tinerilor, care ar trebui sa inceapa sa-si construiasca de timpuriu resursele financiare. De altfel, oriunde in lume, la 25 de ani tinerii se gandesc la masina, casa si familie; nu neaparat la pensie, iar Romania nu este o exceptie. Tocmai de aceea, un rol extrem de important revine si angajatorilor, in ceea ce priveste nu doar motivarea salariatilor, ci si educatia lor financiara si creionarea unui viitor protejat pentru acestia.

"Angajatii reprezinta una dintre cele mai valoroase resurse ale companiei. Iar pastrarea celor mai buni angajati poate deveni o provocare in contextul actual. Schemele de retentie a salariatilor au evoluat mult in ultima perioada si incep sa se alinieze tendintelor la nivel global. Astfel, pe langa beneficiile imediate sub forma tichetelor de masa, vouchere de vacanta si abonamente sportive, companiile au inceput sa ofere si beneficii pe termen lung sub forma pensiilor facultative", apreciaza Radu Craciun, CEO al BCR Pensii.

In opinia sa, pensiile private facultative au un puternic impact asupra viitorului financiar al angajatilor si au inceput sa fie din ce in ce mai cunoscute si mai cautate in ultima perioada. Rolul angajatorilor si in special al departamentelor de resurse umane devine astfel esential, in conditiile in care de cele mai multe ori nu sunt inca suficient de bine cunoscute si intelese de catre angajati.

"Si este pacat, mai ales ca, datorita deductibilitatii fiscale, pensiile private facultative sunt foarte atractive atat pentru companie, cat si pentru angajat. Asadar, ideal ar fi ca angajatorul sa isi asume si acest rol de educatie financiara a salariatilor, pe care sa-i ajute sa constientizeze realitatile economice si astfel sa-i responsabilizeze pentru un viitor confortabil la varsta pensionarii", mai spune Radu Craciun.

Pentru o companie, contributia la pensia facultativa a angajatilor poate fi mai avantajoasa si mai putin costisitoare decat alte beneficii financiare clasice, cum ar fi, de exemplu, o marire de salariu. Conform prevederilor fiscale actuale, contributia angajatorului la pensia facultativa a angajatilor sai este in afara ariei de calcul a contributiilor sociale obligatorii in limita a 400 de euro pe an per angajat si integral deductibila la calculul impozitului pe profit indiferent de suma. De asemenea, pot contribui si angajatii, din fonduri proprii, la pensia facultativa, contributiile acestora fiind scutite de la calculul impozitului pe venitul din salarii de 16% in limita a 400 de euro pe an.

Astfel, datorita avantajelor fiscale, pensia privata facultativa poate deveni in timp un factor de motivare si chiar de retentie a angajatului. In plus, compania economiseste taxele suplimentare pe care le-ar fi platit oferind o marire de salariu. Pentru o contributie in limita a 400 euro pe an per angajat, compania beneficiaza atat de deductibilitatea integrala a cheltuielii respective la calculul impozitului pe profit, cat si de un avantaj pe care il poate acorda angajatilor si care nu intra in sfera beneficiilor salariale si prin urmare este scutit de contributiile sociale obligatorii aferente salariilor, asa cum am aratat, de asemenea, mai sus.

O educatie financiara incepe intotdeauna cu un buget al familiei

Un vechi proverb spune ca "nu poti sa fii si satul si cu slanina in pod in acelasi timp". Acesta ilustreaza perfect situatia consumerismului excesiv al romanilor, mania cumparaturilor impulsive si de multe ori inutile, drept consecinta a lipsei de educatie financiara.

Astfel, ultimele cercetari arata ca cei mai multi romani nu sunt deloc familiarizati cu notiunile minime de educatie financiara. Conform unui studiu realizat de Standard & Poor's in 2014 unde au participat peste 150.000 de persoane din 143 de tari, Romania ocupa locul 124 din 143, aproape la egalitate cu Sudan, Honduras sau Uzbekistan in clasamentul educatiei financiare. Iar in Uniunea Europeana suntem pe ultimul loc. Mai mult, doar 21% (1 din 5) dintre romani au o educatie financiara si doar 15% economisesc si investesc pentru a avea bani la batranete.

"Vestile nu sunt deloc imbucuratorare, pentru ca lipsa notiunilor elementare de educatie financiara ne afecteaza in toate aspectele vietii noastre: ne indatoram excesiv, nu reusim sa punem bani deoparte sau dezechilibrele financiare devin atat de mari, incat uneori chiar nu ne ajung banii de la un salariu la altul. Ce sa mai vorbim despre un fond pentru situatii de urgenta sau bani de pensie", apreciaza Radu Craciun.

In acest context, seful BCR Pensii spune ca ar fi important ca educatia financiara sa fie disponibila "pe toate fronturile: de pe bancile scolii pentru cei mai tineri dintre noi, la locul de munca", cu accent pe rolul angajatorilor in cresterea nivelului de educatie financiara al salariatilor, "prin programe specifice derulate de catre institutiile statului".

Dar inceputul se face acasa, in familie, unde este important ca parintii sa isi educe copiii prin puterea exemplului personal si in scopul deprinderii unor obiceiuri financiare sanatoase si responsabile. "Cu siguranta toti suntem preocupati de viitor, iar primul pas este creionarea unui buget al familiei si stabilirea unui set clar de obiective. Planificarea cheltuielilor in functie de obiectivele stabilite ne poate ajuta sa ne gestionam mult mai bine finantele si sa evitam dezechilibrele financiare", conchide Radu Craciun.

Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS este administrat de BCR Pensii SAFPP S.A., www.pensiibcr.ro.