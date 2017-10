"Construim roboti ca sa aiba grija de orice in viata noastra, sa aiba grija de calculaoarele noastre si poate intr-o zi nu va mai trebui sa facem nimic, nici macar sa muncim. Seamana (situatia - n.r.) cu cea a cainelui familiei. Am inceput sa imi hranesc cainele cu mancare de oameni foarte buna, pentru ca vreau sa fiu tratat bine daca voi deveni animal de companie peste cateva sute de ani (robotii fiind stapanii - n.r.)", a spus glumind cu jurnalistii Wozniak.

Vorbind mai serios despre impactul inteligentei artificiale, "Woz" nu se declara ingrijorat si crede ca, asa cum in urma cu 200 de ani - cand oamenii au invatat sa faca haine ieftine la fabricile de textile din Manchester, Anglia - joburile doar se vor muta dintr-o parte in alta si oamenii nu ar trebui sa fie ingrijorati de faptul ca nu vor mai exista job-uri.

Viata este despre fericire, iar fericirea este despre zambete si prieteni. Daca esti ingrijorat mereu despre ce va urma, despre cum jobul tau ar putea disparea, vei fi si mai incruntat. Nu vreau sa fac acest lucru.

"Nu cred ca AI este inteligenta, cred ca este inca simulata, mimeaza inteligenta si nu va putea sa preia controlul si sa gandeasca de la sine fara oameni.

Nu ma gandesc ca o masina va sta jos si va spune: Sunt o masina, ce sa fac astazi? Ce ar fi amuzant si ce ar fi folositor sa fac?", subliniaza co-fondatorul Apple.

Intrebat de jurnalisti si daca este “sclavul” tehnologiei, Wozniak a raspuns ca se considera mai degraba “umanist”, fiind de parere ca lumea este in creier si in abilitatea sa de a gandi. "Am crescut ca om, vreau sa fiu capabil sa am propriile ganduri, private, sa vorbesc cu oamenii si sa fac lucruri intr-un mod in care nu sunt impiedicat de tehnologie. Simt ca tehnologia este tot mai importanta in viata noastra si suntem, de exemplu, “sclavii” automobilului odata ce il avem. Nu ne simtim insa sclavi ai tehnologiei, desi suntem dependenti".

Nu cred ca oamenii sunt sclavii tehnologiei acum, dar trece nevazuta adictia - Steve Wozniak

"Nu cred ca tehnologia schimba creierul uman foarte mult, ci cred ca mintea umana se adapteaza la mediul in care traieste, iar in prezent acest mediu este plin de tehnologie. Incepem sa credem ca uneori raspunsul este mereu acolo, in device-urile noastre", a concluzionat Wozniak.

