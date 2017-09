Apoi au plecat din Progresului, au venit spre centru si au deschis Naan pe C. A. Rosetti, in spate la Scala. Cred ca saloanele de la Wellness Cuisine au ramas doar pentru evenimente. Am scris de mai multe ori despre Naan din centru, chiar si aici, pe Restocracy, era un restaurant bun, frumos amenajat, cu preturi rezonabile.

Dupa cativa ani s-au intors in cladirea din Progresului, au inchis in centru, si noului resturant i-au pus numele Naan Project, putin diferit de vechiul Naan, nu stiu de ce. La telefon mi-au spus ca numele intreg ar fi Naan Project by Wellness Cuisine, ca sa se pastreze si vechile legaturi.

Daca imi aduc bine aminte, noul Naan Project ocupa alt spatiu in imensa cladire din Progresului, e la parter, in spate, probabil in niste foste depozite. E o sala mare, cu tavanul destul de jos, amenajata in stilul industrial, cu o parte din betonul armat al peretilor la vedere. Nu par sa aiba geamuri, sau foarte putine, oricum. E bine amenajat, mesele spatiate, mobilier de buna calitate, decorurile la fel. E ambianta de club, mai degraba, acestea au mare trecere la spatiile industriale. Muzica e data tare, pentru noi a fost deranjant, insa uitandu-ne la media de varsta a clientilor, am dedus ca noi nu eram adaptati in peisaj, nu muzica.

Terasa e cam inghesuita intre garduri si ziduri inalte, insa au pus plante in ea ca sa o faca sa arate destul de bine.

Meniul de la Naan Project e asemanator cu cel de la fostul Naan, am recunoscut mai multe feluri in el. Mi-au spus ca sunt si diferente, insa nu par mari. Bucatarie internationala, nu sunt multe mancaruri. Are o nota de originalitate, insa nu merge prea departe. Mancarea a fost destul de buna, cam asa cum o stiam de la vechiul Naan. Supa cappuccino a fost buna, vita la fel, doar legumele la gratar lipsite de inspiratie. Am luat si un meniu al zilei, ieftin, cu o supa de legume si ceva tocanita, destul de bune pentru cei putini lei pe care i-am dat pe ele. Si am primit si amuse bouche, ceea ce ne-a surprins placut.

Serviciul a fost bun, cu un fel de sefa de sala, sau undeva mai sus pe scara ierarhica, dupa cum parea, care s-a ocupat de noi cu mult stoicism si care si-a pastrat calmul si chiar zambetul acolo unde altii ar fi dat-o in bara rau de tot pana la urma.

Asadar, dupa ce am descoperit cu surprindere mancare buna la Timpuri Noi si la Piata Muncii, ca sa iau doar ultimele exemple, am gasit-o si pe Progresului, ceea ce e o veste foarte buna pentru cei care locuiesc sau lucreaza in zona, fiindca sunt putine astfel de restaurante de dincolo de centru, spre est, sud sau vest. Sper sa le mearga atat de bine incat sa se gandeasca din nou sa ajunga si in centru, dar de data aceasta cu un al doilea restaurant, nu cu acelasi Naan mutat dintr-un loc in altul.

Naan Project, un restaurant cu camera de joaca

La Naan Project au si o camera de joaca pentru copii, intr-un colt al restaurantului. Are si un geam prin care pot sa te uiti ce fac acolo, insa e cam mic, ar fi fost de folos unul mai mare, sau chiar un perete de sticla. Doar cei care stau la mesele de alaturi pot sa-i lase acolo si sa-si vada de mancare, cei din alta zona a restaurantului trebuie sa se ridice din cand in cand sa mearga in inspectie. Camera e curata, e bine amenajata, cum se vede si in poze. Nu e mare, insa nici copiii nu au cine stie ce volum, asa ca pare indestulatoare, pentru cele mai multe cazuri.

Sursa foto: George Butunoiu