Magazinul brandului de fashion dedicat nisei feminine are o suprafata de 130 de metri patrati si este situat la etajul Galeriei Palas Mall. Magazinul din Palas Mall Iasi este cel de-al treilea inaugurat in Romania si primul din afara Capitalei.

Liu Jo comercializeaza articole de imbracaminte casual, business sport si luxury. Oferta Liu Jo include si o selectie de accesorii, de la genti, bijuterii, pana la esarfe si articole sezoniere, dar si incaltaminte, sport, casual sau de ocazie.

Totodata, in magazinul Liu Jo din Palas Mall este disponibila colectia de jeansi care au revolutionat piata de profil din Italia.

Brandul Liu Jo a fost fondat in Carpi, Italia, in 1995, de catre fratii Marco si Vannis Marchi. In prezent, Liu Jo are 330 de magazine monobrand si se gaseste in alte peste 4.500 de magazine multi-brand, in 35 de tari, de pe patru continente.

Inaugurat in mai 2012, ansamblul urbanistic Palas Iasi reprezinta cea mai mare investitie imobiliara din afara Bucurestiului, in valoare de peste 265 milioane de euro. Situat in centrul Iasului, ansamblul Palas este primul proiect de tip mixed-use din Romania si include: peste 250 de magazine, sase cladiri de birouri clasa A, sali de evenimente, un hotel de 4* si un parc de 50.000 mp.