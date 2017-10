In contextul noilor schimbari din piata apare un focus tot mai mare pe marketing din partea retailerilor, care incearca sa treaca de paradigma pretului ca principal motor de crestere si sa ofere cat mai multe experiente. De la tricoul care anunta cand este purtat, la sticla de apa care semnaleaza cat trebuie sa mai bei, care este impactul experientelor in retail din perspectiva brandingului?

“Astfel de experiente au loc tot mai des in piata, desi au mai multe fatete. In trecut, obisnuiam sa ii spun activare necoventionala, referindu-ma la tot ce nu era pe TV, ziar, radio. Acum preia o noua valenta pentru ca se muta in magazin”, a declarat Dochita Zenoveiov, branding expert Inoveo, in cadrul evenimentului Retail Arena 2017.

Aceasta a adaugat ca asistam la un festival al experientelor in piata: pe de o parte, la experienta generata de retailer, pe de alta fiind cea pe care brandul produsului o ofera clientului.

Smart packaging este unul dintre exemplele oferite de Dochita Zenoveiov in acest sens sunt: “Sau elemente care devine mai accesibile si pot fi incorporate in ambalaj, de la produsele Decathlon din Franta cu supraeticheta care trimite notificari in momentul in care porti produsul, la sticla de apa cu cip care anunta cata cantitate de apa mai este nevoie sa bei”, explica aceasta.

“Vorbim de aceasta experienta care poate prelua foarte multe valente, ceea ce trebuie sa facem si noi care lucram pentru branduri si sa incercam prin cele sase simturi sa transmitem placere, pentru ca ea genereaza adictie si vanzari pe termen lung, dar si multa empatie”, spune Dochita Zenoveiov.

Partenerii retailArena 2017 sunt Kaufland, eMag, FAN Courier si PayU. Sponsorii evenimentului sunt PeliFilip, Pepsico, IQOS, Vivo!, Schonherr, Crowe Horwath, Ecco, Custom Soft, Syscom Digital, C-Solution si Plaut.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu