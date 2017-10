In ultimii zece ani, piata de retail din Romania a suferit numeroase transformari, insa centrul comercial AFI Cotroceni a incercat sa anticipeze miscarile si sa-si adapteze oferta de retail pentru consumatori. De la integrarea patinoarului in mall, la marirea suprafetelor pentru retailerii de fashion, cum si-a schimbat AFI Cotroceni abordarea de la deschidere si pana in prezent, a povestit Costin Blideanu, head of retail leasing AFI Europe Romania, in cadrul RetailArena 2017.

"Credem ca suntem intr-o perioada plina de schimbari majore pe piata de retail si ne ingrijoreaza acest lucru. Compania apreciaza foarte mult proiectele diferite si inovatia. Acum zece ani, cand povesteam la inceput de entertainment si patinoar in mall, lumea se uita ciudat la noi. Multe pareri erau si ca in Bucuresti nu va rezista un mall de aceasta dimensiune si nu va functiona. Au trecut zece ani si s-au schimbat extrem de multe lucruri. In plus, mai avem inca cel putin trei proiecte de dimensiuni asemenatoare", a Costin Blideanu, head of retail leasing AFI Europe Romania.

Costin Blideanu sustine ca vanzarile online vor creste in acelasi timp cu vanzarile offline si se observa din ce in ce mai mult cum ancorele de fashion integreaza conceptul de magazin online pentru a creste numarul vanzarilor online.

"Maine se deschide in AFI Cotroceni magazinul Zara, de la 1.600 de mp la 4.200 mp, ceea ce este o schimbare foarte mare in offline si pentru noi si pentru ei. Sigur, apar astfel si riscuri. Ce ne ingrijoreaza este puterea magazinelor mici in fata acestor ancore de fashion, pentru ca in momentul acesta daca Inditex are intr-un mall 10.000 mp, H&M are intre 3.000 si 4.000 mp si tot asa, suntem ingrijorati din punct de vedere logistic si online cum vor rezista magazinele mici sa faca fata acestor ancore de fashion, care pana la urma au nevoie de aceste magazine mici", a spus Costin Blideanu.

Totodata, AFI Europe are in plan sa deschida cel de-al treilea centru comercial dezvoltat in Romania, dupa AFI Cotroceni in Bucuresti si AFI Ploiesti, iar pentru aceasta va adopta proiectul orasului. "In Brasov incercam sa cream o atmosfera si sa fie diferit de tot ce a fost pana acum in piata de retail. Orasul este unul verde si lumea de acolo apreciaza natura si atunci am decis sa cream un parc in interior", a adaugat head of retail leasing, AFI Europe Romania.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu