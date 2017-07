Este timpul sa (ii) punem sub lupa. Pasivitatea este, poate, la fel de nociva ca actele de coruptie, furtul din banii publici, legile care “indoaie” justitia si, per total, incompetenta politica. Nu ne intereseaza culoare, apartenenta, traseu sau ce spun gurile rele sau bune, ne intereseaza ce fac, efectiv, si ii vom taxa pentru toate derapajele care submineaza, intr-un fel sau altul, economia tarii.

La fel ca multi dintre voi, suntem satui de atacurile indreptate impotriva finantelor publice, atacuri pentru ingenunchierea statului de drept, disimulari, incompetenta. wall-street.ro se pozitioneaza ca un garant al economiei, subliniind toate neregulile sau potentialele nereguli care au loc in Guvern, Parlament, Presedintie sau alte institutii esentiale ale statului.

Vom incerca protejarea mediului de afaceri, fie el privat sau (cat a mai ramas din) cel public si, mai ales, devenim semnalul de alarma indreptat impotriva neregulilor depistate in actul politic romanesc, indiferent daca vorbim de PSD-ALDE, PNL, USR, UDMR sau orice alt partid politic care are sau va avea influenta decizionala in economie.

De astazi, pe wall-street.ro vei putea citi, intr-un singur spatiu, editoriale, guest post-uri, opinii ale expertilor, analize, interviuri si articole breaking news privind actele politice care ar putea, intr-un fel sau altul, sa submineze economia nationala, sa afecteze in mod negativ business-urile indiferent de marimea lor, sa departeze Romania de valorile UE.

Va invitam sa contribuiti activ prin semnalarea oricaror nereguli pe care le depistati si sa ni le semnalati la adresa sublupa@wall-street.ro, pentru ca masura unui popor este data de fiecare dintre noi si doar fiecare dintre noi poate face diferenta.