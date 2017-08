WALL-STREET.ro continua campania #sublupa prin care analizam felul in care autoritatile din Romania isi fac treaba pentru care au fost pusi in functii de cetateni. Astazi analizam promisiunile facute de primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, invitandu-va sa semnalati orice nereguli sau inadvertente in raspunsurile oferite de Mutu.

Gabriel Mutu a promis, in campanie, in termeni destul de vagi si generali:

Curatenie si spatii verzi

Reabilitare si infrastructura

Benzi pentru biciclete si pista de alergare pe Lacul Morii

Parcari

De asemenea, el a promis ca va reabilita peste 44 de strazi din sector.

Pe rand, am intrebat reprezentantii primariei in ce fel stie primaria sa acopere aceste promisiuni. Reluam mai jos raspunsurile oferite de institutie.

Va invitam sa ne scrieti pe adresa sublupa@WALL-STREET.ro daca sesizati inadvertente sau lucrari de calitate indoielnica, sau printr-un mesaj pe pagina noastra de Facebook.

1. Spatii verzi

Conform Dispozitiei Primarului General al Municipiului Bucuresti, nr. 398/31.03.2017 privind aprobarea programului de masuri si actiuni pentru gospodarirea si infrumusetarea Municipiului Bucuresti, Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 are obligatia sa efectueze lucrari de salubrizare si igienizare in urmatoarele tipuri de spatii verzi: parcuri, locuri de joaca pentru copii, scuaruri centrale, platbande (aliniamente stradale). Spatiile verzi aferente blocurilor intra in responsabilitatea Asociatiilor de proprietari/locatari.

In ceea ce priveste salubrizarea stradala, aceeasta intra in responsabilitatea S.C. URBAN S.A.

In vederea realizarii obiectivelor privind salubrizarea si igienizarea spatiilor verzi pentru imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, mentinerea echilibrului ecologic, prin protectia, conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi si a cadrului natural din sector, precum si asigurarea calitatii factorilor de mediu si starii de sanatate a populatiei, echipele de lucru din cadrul ADPDU Sector 6 efectueaza zilnic urmatoarele lucrari:

- Degajat spatii verzi de corpuri straine;

- Evacuat resturi vegetale;

- Taiat vegetatie spontana;

- Maturat alei, tartan, vidanjare cosuri de gunoi din parcuri si locuri de joaca, locuri de odihna, gradini de cartier;

- Igienizarea suprafetelor acoperite cu nisip sau pietris din parcuri, locuri de joaca si locuri destinate animalelor de companie.

In perioada iunie 2016 - iulie 2017, au fost reamenajate pe raza Sectorului 6 urmatoarele spatii verzi:

1. str. Brasov - domeniu public - 475 mp

2. bd. Uverturii - statuie - 400 mp

3. Parc ANL Brancusi - 100 mp

4. str. Drumul Taberei nr. 34 - loc de odihna - 1494 mp

5. Intr. Crainicului - 450 mp

6. Intr. Drumul Taberei nr. 2, bl. I - gradina de cartier - 170 mp

7. Aleea Pravat nr.12 - domeniul public - 184 mp

8. Str.Drumul Taberei nr.38-40 - platbanda - 150 mp

9. Sos. Grozavesti - 1225 mp

10. ANL Constantin Brancusi - spatiul verde - 160 mp

11. Parc Istru - 2000 mp

12. Dezrobirii - scuar - 1320 mp

13. B-dul Timisoara nr.71 - 700 mp

14. B-dul Uverturii nr.43 (Sir) - domeniul public - 1100 mp

15. B-dul Constructorilor - 1430 mp

16. Scuar Lujerului - 570 mp

17. Platbanda Cernisoara - 480 mp

18. Str. Rusetu (in fata Liceului Marin Preda) - 1500 mp

19. Inel Drumul Taberei - 1230 mp

20. B-dul Timisoara - alveole - 750 mp

21. Aleea Baiut - spatiul verde, domeniul public - 800 mp

22. Platbanda B-dul 1 Mai - 1125 mp

23. Drumul Taberei nr.20, bloc C2 - gradina de cartier - 1700 mp

24. Platbanda B-dul Timisoara - 425 mp

25. B-dul Iuliu Maniu nr.90 - 375 mp

26. Lujerului x Timisoara - scuar - 750 mp

27. Iuliu Maniu - scuar central - 2062,5 mp

28. B-dul Geniului - 1870 mp

29. B-dul Timisoara (Razoare x Vasile Milea) - 140 mp

30. Parc Crangasi - loc joaca - 374 mp

31. Parc Pacii - 3006 mp

32. Parc 1 Decembrie - 5418 mp

33. Constantin Noica - scuar central - 1256 mp

34. Veteranilor nr.19 - loc de joaca - 288 mp

35. Tabla Butii - loc de joaca - 158 mp

36. Intrarea Capelei - loc de joaca - 103 mp

37. Cetatea Histria nr.3 - loc de joaca - 348,5 mp

38. Strigaturii nr.7 - loc de joaca - 230 mp

39. Murguta x Moinesti - spatiul verde domeniul public - 290 mp

40. Fantana Crangasi - 2540 mp

41. Calea Crangasi loc odihna – TIP TOP - 210 mp

42. Calea Crangasi - parcare vis-a-vis de parcul Crangasi - 800 mp

Lucrarile de amenajare au constat in:

- Mobilizat solul;

- Nivelat manual solul;

- Semanat gazon si alte ierburi perene;

- Plantat material dendrofloricol;

- Montat rulou gazon;

- Asternut manual pamant vegetal;

- Montat instalatii de irigatii,

- Turnat suprafata antitrauma.

Suprafata totala amenajata este de 40.157,5 mp.

2. Sera din Parcul Drumul Taberei

Am intrebat Primaria Sectorului 6 cum evolueaza lucrarile la sera din Parcul Drumul Taberei, care ar fi trebuit sa fie gata in urma cu cativa ani. Raspunsul este unul vag:

“Lucrarile aferente sistemului de climatizare si ventilare a serelor din Parcul Drumul Taberei sunt in derulare”.

3. Reabilitare si infrastructura:

Reabilitari blocuri: In anul 2016 au fost efectuate studii de fezabilitate (S.F.) pana la documentatia de avizare a lucrarilor de investitii (D.A.L.I.) pentru 74 de imobile. In prezent, avem initiata printr-un anunt procedura de executie pentru aceste 74 de blocuri.

Pentru alte 357 de blocuri, va fi publicata si transmisa spre validare documentatia pentru proiecte cadru de executie (acord cadru cu SF, proiect tehnic PT, expertiza tehnica, audit energetic, D.A.L.I.).

Asfaltare strazi: Din iunie 2016 si pana in prezent, pe raza Sectorului 6 au fost reasfaltate de catre autoritatea locala, prin Directia Investitii, mai multe artere de circulatie pentru autovehicule. Facem precizarea ca, in Municipiul Bucuresti, activitatile de asfaltare sunt realizate atat de primariile de sector, prin directiile de specialitate, cat si de Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Strazilor.

In plus, pe langa strazile reasfaltate prin Directia Investitii, care sunt reabilitate complet, Administratia Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 efectueaza reparatii locale pe strazile secundare din sector. In perioada mentionata, astfel de lucrari au fost realizate pe 103 strazi.

In ceea ce priveste perioada urmatoare, pentru 8 strazi vor fi semnate pe data de 17 august contractile de executie, pentru 5 strazi este finalizata procedura de achizitie, dar a fost atacata la Curtea de Apel, iar pentru alte 27 de strazi am initiat procedurile de achizitie si transmiterea documentatiei catre ANAP.

• Informatii referitoare la Lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local al Primariei Sectorului 6 pentru anul 2017 (Reabilitare sistem rutier): Regasiti informatiile solicitate in tabelul atasat.

4. Digul Lacului Morii

Directia de Investitii a Sectorului 6 se afla in faza demararii unui studiu de fezabilitate, in vederea amenajarii integrale a zonei de agrement si a promenadei Lacului Morii. Avem deja un protocol semnat cu Apele Romane prin care am preluat in administrare toata zona de promenada si coborarea de pe dig si putem intretine spatiul verde. Digul va fi amenajat de la barajul Ciurel pana la podul catre insula Lacului Morii. Se va reface pavajul, cu sistem iluminat, cosuri de gunoi, banci si doua piste, una de alergat si una pentru biciclete. Va fi cea mai lunga pista de biciclete din Bucuresti si vom avea cea mai lunga pista de alergat in aer liber din Bucuresti, sunt in jur de 4 km dus/4 km intors. Intentia este ca, la final, sa avem o pista circulara, dar in acest moment nu vom putea face asta deoarece pe partea digului natural spre Cartierul Militari se vor executa lucrari de reparatii de catre Apele Romane prin fonduri europene.

De asemenea, ne propunem intocmirea unei documentatii pentru un studiu de fezabilitate privind o cale de legatura Crangasi - Giulesti, cu cate o banda pe sens si locuri de parcare pe stanga si dreapta, astfel incat cei care vin in zona de promenada sa aiba unde parca.

Oficialii Primariei nu au oferit niciun raspuns privind pistele de biciclete promise in campanie.

5. Parcari

In perioada iunie 2016 - iunie 2017, au fost date in folosinta 271 de noi locuri de parcare de resedinta. Mentionam ca, in perioada imediat urmatoare, vom amenaja noi locuri de parcare in zona Parcului Fabricii, aflat in reabilitare.

In plus, vor fi date in folosinta aproximativ 40 de noi locuri de parcare – conform avizelor Comisiei Tehnice de Circulatie – in zona Dr. Taberei nr. 106, Drumul Timonierului nr. 1, Str. Pascani nr. 4A, Str. Azurului nr. 5 si Str. Mohorului.

Precizam ca amenajarea de noi locuri de parcare este conditionata de legislatia in vigoare cu privire la protectia si conservarea spatiilor verzi urbane, utilizarea neingradita a trotuarelor si fluidizarea aleilor de circulatie rutiera.

6. Persoane fara adapost

Am intrebat Primaria, de asemenea, cum incearca sa rezolve problema persoanelor fara adapost, din ce in ce mai numeroase in sector.

Politistii locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice desfasoara zilnic activitati de prevenire si combatere a faptelor de natura antisociala, conform competentelor ce le revin prin lege.



Intrucat persoanele fara adapost pot provoca o stare de insecuritate cetatenilor, ori de cate ori este constatata prezenta acestora, se aplica masuri de identificare, indepartare din zona si indrumare catre localitatile de domiciliu sau conducere la centrele special amenajate pe raza Sectorului 6, unde pot beneficia de hrana, consiliere psihologica, igiena personala, precum si de ingrijire medicala de specialitate, dupa caz.

Totodata, se solicita sprijinul reprezentantilor Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 in vederea acordarii unor eventuale servicii sociale adecvate situatiei cu care aceste persoane se confrunta in prezent, in masura in care acestea isi ofera consimtamantul de a beneficia de masurile de protectie sociala conferite de legislatia in vigoare si figureaza cu ultimul domiciliu in Sectorul 6.

Persoanele care nu figureaza cu ultimul domiciliu in Sectorul 6 sunt indrumate sa se adreseze, pentru accesarea de servicii sociale directiilor de asistenta sociala de la domiciliile acestora.

Facem precizarea ca majoritatea acestor persoane refuza sprijinul oferit, si, din pacate, aleg sa ramana in strada.

Cetatenii pot semnala prezenta persoanelor fara adapost la dispeceratul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6, telefoane: 021.9546, respectiv 021.413.16.20.

In ceea ce priveste serviciile de care pot beneficia persoanele fara adapost din Sectorul 6, dispunem de un serviciu specializat care functioneaza in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si care monitorizeaza permanent situatia acestora, oferind servicii de consiliere si sprijin emotional. Lucratorii nostri se deplaseaza periodic pe teren, in locurile frecventate cu predilectie de aceste persoane, pentru a le identifica si include in sistemul de protectie sociala. Un numar telefonic de urgenta (021.9546), care functioneaza permanent, se afla la dispozitia cetatenilor, pentru a ne semnala astfel de cazuri.

Echipa de psihologi si asistenti sociali din cadrul aceleiasi structuri lucreaza pentru a rezolva problemele familiale, locative si financiare ale persoanelor fara adapost, cu scopul redarii autonomiei si integrarii in societate.

Problema hranei zilnice este rezolvata prin intermediul celor 4 cantine sociale care functioneaza in comunitate si care se adreseaza inclusiv persoanelor fara adapost.

In completarea acestor servicii, dispunem la nivelul Sectorului 6 de un adapost permanent de noapte, care asigura cazare. Adapostul dispune de toate dotarile necesare, conform standardelor in domeniu.

In sezonul rece, suntem pregatiti sa deschidem si adaposturi de noapte temporare, in care persoanele aflate pe strada primesc servicii de cazare, igiena, hrana calda. In perioadele cu temperaturi scazute extreme, echipele de lucratori sociali se afla permanent pe teren, inclusiv noaptea, pentru a identifica persoanele aflate pe strada, in pericol de inghet. Cei care refuza cazarea in adaposturile de noapte primesc hrana si bauturi calde, fiind monitorizati permanent. In anul 2016, peste 120 de persoane au beneficiat de aceste servicii.

Pentru redarea autonomiei si a statutului de persoana integrata social, la nivelul Sectorului 6 avem in vedere construirea de locuinte sociale pentru persoanele fara adapost si deschiderea unor ateliere protejate, in cadrul carora acestea sa poata desfasura activitati remunerate.

Cum ati caracteriza primul an si jumatate din mandatul de primar al lui Gabriel Mutu? Va invitam sa comentati.

