Modificarile la Pilonul II de pensii ar putea aparea saptamana aceasta, dupa cum a declarat premierul Mihai Tudose, fara prezentarea unui proiect clar, fara dezbateri cu partile implicate si fara ca cei 7 milioane de romani care vor fi afactati sa fie intrebati daca sunt de acord sau nu. Deocamdata, ipotezele de lucru sunt cele prezentate in presa de premierul Tudose, nu intr-un document oficial prezentat in acest sens, atrag atentia reprezentantii Romanian Business Leaders (RBL).

“Acest principiu de lucru - potrivit caruia Executivul poate lua, fara consultari, orice decizii privind banii cetatenilor - e inadecvat si pagubos pentru Romania lui 2017. Vorbim aici de politici publice pe termen lung, nu de taxe punctuale, pe care orice putere are dreptul sa le creasca ori sa le diminueze conform cu propriile programe electorale”, sustine Dragos Neacsu, CEO al Erste Asset Management si membru in Consiliul Director al RBL.

Acesta vine cu noi argumente in favoarea mentinerii contributiilor la Pilonul II la actualul nivel.

Poate cel mai important pentru participantii la sistem este cel legat de castigul acordat acestora de Pilonul II, raportat la incertitudinea oferita de Pilonul I.

“Schimbarile vor afecta imediat si pe termen lung cei 7 milioane de romani care sunt, in prezent, participanti la Pilonul II de pensii. Daca nivelul contributiei este redus, fie si temporar, fiecare participant pierde nu numai banii ce nu mai ajung in contul sau personal de pensie (sistemul de pensii private), ci si efectul de multiplicare al acestora, prin investitiile facute in numele lor de administratori profesionisti. Randamentul mediu obtinut la nivelul intregului sistem, de la intrarea primelor contributii lunare in conturi, in mai 2008, si pana la finele anului 2015 - un remarcabil 5,37% - il situeaza pe locul 1 in topul randamentelor obtinute de sistemele de pensii private la nivelul Uniunii Europene, potrivit studiului organizatiei Better Finance din 2016 “Pension Savings - The Real Return”. Ce inseamna un nivel de 5% al randamentului mediu anual al unei investitii pe termen lung? Valoarea contului individual se dubleaza intr-un interval de 15 ani, daca valoarea contributiei lunare ramane constanta”, spune Neacsu.

O treime din pensiile de stat, platite din imprumuturi

In schimb, contributia care merge la Pilonul I asigura plata drepturilor pensionarilor de astazi, si nici asta in totalitate.

“Pe fond, motivatia cronica (de modificare a Pilonului II-n.r.) provine din faptul ca, ulterior crizei, bugetul asigurarilor sociale de stat, din care sunt platite pensiile din sistemul public (Pilonul I), a intrat in deficit. Practic, numai doua treimi din pensii sunt platite azi din contributiile persoanelor active - iar treimea lipsa e compensata prin transferuri periodice de la bugetul de stat. Adica prin imprumuturi de la buget, care din acest motiv nu mai are resurse pentru investitii publice (infrastructura, sanatate, educatie). Iar atunci cand incasarile la buget sunt mai slabe decat planificarea bugetara, Guvernul iese pe pietele de capital, locala si externa, si se imprumuta pentru a acoperi acest gol de finantare. Cu alte cuvinte, nu ne imprumutam pentru a face autostrazi - sa legam provinciile istorice si sa modernizam procesele de educatie si serviciile medicale. Acoperim in schimb, din imprumuturi, obligatii curente de plata - plata pensiilor, de exemplu”, mai spune Neacsu.

Totodata, el explica si rolul fondurilor de pensii intr-o economie in eventualitatea aparitiei unei noi crize financiare.

“La venirea crizei din 2008, fondurile de pensii private erau inca in stadiul de proiect si nu au putut juca rolul benefic pe care il au, in situatii limita, astfel de investitori institutionali locali. Numerosi investitori institutionali straini s-au grabit atunci - in criza - sa vanda la orice pret obligatiunile suverane ale Romaniei, intrucat se asteptau la o prabusire a economiei. Ar fi fost foarte bine sa fi fost functionale, atunci, fondurile de pensii de azi, intrucat ar fi putut cumpara obligatiunile vandute cu discounturi de peste 20% de strainii panicati. Si ar fi stabilizat mai rapid si mai eficient pretul acestora in piata, aducand castiguri de capital milioanelor de romani contributori. Astazi, o parte semnificativa din deficitul bugetar se finanteaza prin titlurile de stat cumparate de fondurile de pensii”, a punctat reprezentantul RBL.

Modificarea Pilonului II nu face parte din "promisiunile" PSD

Mai mult, el a atras atentia asupra faptulul ca modificarile la Pilonul II de pensii nu au fost incluse in niciunul dintre cele doua programe de guvernare ale PSD si nici in programul electoral castigator in cele mai recente alegeri.

In acest conditii, Neacsu sustine ca modificarile unilaterale aduse unei politici publice, singura reforma structurala din Romania care a rezistat timp de un deceniu tuturor alternantelor la putere, maresc gradul de impredictibilitate asociat politicilor economice din Romania.

Reprezentantul RBL mai spune ca atentia Guvernului ar trebui sa se indrepte asupra obligatiilor asumate prin Programul de Convergenta 2015-2018, trimis Comisiei Europene - si anume pe asigurarea data ca valoarea contributiei va ajunge in aceasta perioada la nivelul de 6% din venitul brut, restant din mai 2016, conform prevederilor legii 411/2014 (Guvernarea PSD - Adrian Nastase).

In plus, RBL propune ca modificarile anuntate sa fie puse “on hold”, iar Guvernul sa vina, responsabil, cu studii de impact, cu propuneri scrise - si-apoi sa se consulte un pic cu partenerii sociali, inainte sa actioneze.

“Credem ca este important ca guvernantii sa nu se grabeasca la carpeli pentru urgente pe termen scurt, punand in pericol un “sistem imunitar” construit cu greu in ultimii 10 ani. Riscul este ca tara sa fie data cu rotile-n sus. RBL e gata sa ofere puncte de vedere, asistenta, know how si propuneri pentru solutii care sa nu vulnerabilizeze Romania”, incheie Dragos Neacsu.