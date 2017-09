Iata o dovada in plus, a cata oare, ca Guvernul nu are bani sa isi onoreze pomenile electorale promise: cere companiilor de stat sa vireze la buget, anticipat, dividendele aferente acestui an. Iar premierul Mihai Tudose recunoaste ”Le-am luat acum, pentru ca acum ne trebuie!”. Si inca o dovada in plus ca societatile de stat nu vor putea realiza prea curand cel putin investitiile necesare unei bune functionari.

Declaratia vine dupa ce companiile de stat Romgaz si Compet au anuntat investitorii ca vor convoca Adunarea Generala a Actionarilor pentru a aproba solicitarea Ministerului Energiei de a vira bani la bugetul statului sub forma de dividende inainte de termen. Ministerul mentionat a informat companile ca Guvernul a cerut acest lucru pentru ca „acum trebuie” pentru demararea unor proiecte importante.

Tudose a explicat ca s-a discutat acasta posibilitate cu toate companiile de stat si „acolo unde banii nu erau angajati sau nu era nicio prognoza ca vor fi necesari s-au luat acum”, scrie News.ro.

„Dividentele, in mod cert, se dau actionarilor. Nu le-a jefuit nimeni, nu le-a luat nimeni ceea ce nu aveau dreptul. Le-am luat acum pentru ca acum ne trebuie. Vrem sa incepem niste proiecte foarte mari si am dat un exemplu Brasov-Ploiesti. Acela se face pe bani nationali si trebuie sa demonstram ca avem banii macar de inceput, ca Banca Mondiala sa fie partener in proiect”, a declarat premierul.

Companiile de stat, si... si cu banii luati!

Mihai Tudose a precizat ca respectivele companii nu sunt afectate din acest motiv pentru ca „din punctul lor de vedere este exact acelasi lucru”.

„Nu este (o problema pentru companii – n.r.). Daca dividentele acestea erau date catre stat peste sase luni sau acum, din punctul lor de vedere este exact acelasi lucru. Cu toate companiile s-a vorbit si s-a tinut cont de necesarul pana la sfarsitul anului sau pe primele luni ale anului viitor. La toate companiile de stat s-a pus aceasta problema si s-a gasit aceasta solutie: acolo unde banii nu erau angajati sau nu era nicio prognoza ca vor fi necesari, s-au luat acum”, a explicat seful Executivului.

Companiile de stat deja au virat dividende semnificative in ultimul an la bugetul de stat dupa ce, la inceputul acestui an, Guvernul a emis o “recomandare” prin care acestea erau incurajate sa aloce cel putin 90% din profit in dividende (pentru ca principalul beneficiar este statul roman. Anterior, recomandarea era de alocare a cel putin 50% din profit in dividende catre actionari.

In acest context, ramane de notorietate declaratia ministrului Energiei la putina vreme de la “recomandarea” amintita, care critica societatile din subordine ca nu aloca fonduri suficiente pentru investitii.

Sursa foto: Agerpres foto