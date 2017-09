Stiati ca... Guvernul are un Cod de conduita? Si mai stiati ca… desi nu are decat doua luni de viata, prevederile lui sunt, deja, incalcate flagrant de cei care l-au adoptat? Ei bine, senatorul Florin Citu ne prezinta doar cateva exemple de fapte ale ministrilor care contravin grav regulilor asumate de Guvern.

Senatorul citat mentioneaza faptul ca acest Cod a aparut ca urmare a presiunilor venite din partea Comisiei Europene in contextul actiunilor guvernantilor in domeniul justitiei.

“In 2017, dupa instalarea guvernului Tudose, prim-ministrul s-a deplasat urgent la Bruxelles, chemat la Comisia Europeana si chestionat in legatura cu intentiile sale legate de modificarile la legile justitiei si alte lucruri care tin de MCV. Ulterior, ministrul justitiei, Tudorel Toader, a fost chestionat pe aceleasi teme de comisarul european Frans Timmermans. Atat premierul cat si ministrul Justitiei au promis atunci, pentru a-i “adormi” pe europeni, o serie de masuri urgente prin care sa repare ingrijorarile aparute dupa OUG 13. Astfel, a aparut Codul de conduita al membrilor guvernului. In sedinta de guvern din 20 iulie 2017, acest Cod de conduita a fost aprobat sub forma unui memorandum”, scrie Florin Citu pe contul sau de Facebook.

Doar cateva exemple...

In opinia sa, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a incalcat prevederile Codului exprimand in nume personal o serie de masuri economice pe care ulterior premierul le-a infirmat. “Iata trei exemple: impozitul pe cifra de afaceri, taxa de solidaritate si nationalizarea pilonului II de pensii. In toate aceste cazuri ati infirmat, dumneavoastra ca prim-ministru, si ati spus ca nu vorbeste in numele Guvernului”, scrie Citu, adresandu-se premierului Mihai Tudose.

De asemenea, scrie Citu, si ministrul Agriculturii, Petre Daea, a incalcat prevederile codului angajandu-si propria fiica in Minister. “In codul de conduita este prevazuta clar o regula referitoare la incompatibilitati si transparenta. Mai mult, Petre Daea a recunoscut acest lucru si, prin declaratia “e normal sa o ajut pentru ca este la inceput”, consider ca a sugerat si altor ministri sa procedeze la fel”, mai spune senatorul citat.

Premierul, insusi, a incalcat prevederile Codului participand la manifestari de lansare a unor companii private in nume personal, subliniaza Florin Citu. “Pe 26 iulie 2017, ati participat la inaugurarea unei investitii a unei companii private, producator de tigari, lucru interzis expres in cod. Este si mai grav avand in vedere ca dumneavoastra sunteti fumator”, a mai scris Citu.

Acesta subliniaza, in acelasi timp, si incalcarea repetata a principiului transparentei activitatii ministeriale, mentionat in Codul de conduita, prin repetate neparticipari ale ministrilor la invitatiile comisiilor de specialitate din Parlament.

Avand in vedere aceste abateri, senatorul a transmis o sesizare premierului Tudose cu privire la problemele constatate, sesizare care va ajunge, de asemeena, si la cabinetul comisarului european Frans Timmermans. In sesizare, el solicita premierului discutarea si sanctionarea faptelor mentionate in sedinta de Guvern.

Florin Citu aminteste, in acest context, si de faptul ca, in septembrie 2016, presedintele PSD, Liviu Dragnea, cerea membrilor PSD sa incalce Codul de etica si conduita al partidului in cazul lui Victor Ponta, ceea ce i-a permis acestuia din urma sa ajunga deputat.