Ar fi bine sa-mi verific, din nou, e-mailul, poate mi-a mai raspuns vreunul dintre speakerii pe care i-am invitat in panelul pe care-l voi modera la retailArena 2017. Este de-abia 15 septembrie, iar evenimentul este pe 25 si 26 octombrie, dar e bine sa trimiti invitatiile din timp, sa nu ramai cu ele pe ultima suta de metri. E primul panel pe care-l voi modera de cand m-am alaturat echipei wall-street.ro, in iulie 2017 si imi doresc ca totul sa iasa bine.

Iata, mi-a scris Raluca Tamas, social media and digital coordinator in cadrul JYSK Romania. ”Buna, Andrei, gasesti atasata prezentarea lui Alex”. Este vorba despre Alex Bratu, country manager JYSK Romania si Bulgaria, unul dintre speakerii care au acceptat invitatia mea de a participa la panelul pe care-l voi modera si cu care am stabilit si un interviu. Deschid prezentarea.

”Alex Bratu este Country Manager pentru JYSK Romania din ianuarie 2010. In cei sapte ani de cand lucreaza la JYSK, compania s-a extins de la 12 la 50 de magazine in tara, cifra de afaceri a crescut de la 60 la 360 de milioane de lei, iar numarul de angajati a crescut de la putin peste 100 la peste 600 de angajati. Impleteste pasiunea pentru retail cu cea pentru muzica si spune ca muzica, asemenea retailului, este un domeniu in care exista foarte multa matematica si precizie. Crede ca muzica e cea mai exacta arta dintre toate. Isi compune singur muzica si versurile si a produs pana acum doua albume rock”.

Ultima parte a prezentarii imi atrage atentia, sunt pasionat de rock si de oamenii care canta aceasta muzica. Si pentru ca am transpus aceasta pasiunea a mea intr-o serie de articole pentru wall-street.ro, denumita The Rock Business, prezentarea lui Alex Bratu ma intereseaza si mai tare.

Ii scriu imediat un mail lui Alex: ”Salut, tocmai am citit prezentarea ta, am primit-o de la Raluca, si am vazut acolo ca te ocupi si cu muzica rock, care se intampla sa fie si pasiunea mea principala. Scriu si pe tema asta, duminica am un interviu cu Luna Amara. As vrea sa abordam la interviu si activitatea ta din rock, pentru un articol separat”. Raspunsul lui Alex vine repede: ”Minunat!”. Impreuna cu acest cuvant, imi trimite si un link cu una dintre melodiile sale.

Vine si ziua interviului, 22 septembrie 2017. Ajung la magazinul JYSK din Militari, unde sunt intampinat de Alex Bratu. Mergem într-o sala de sedinte si incepem sa vorbim, mai intai despre afacerile JYSK Romania in anul financiar septembrie 2016-septembrie 2017. Trecem prin toate aspectele caracteristice unui interviu cu un executiv al unei companii si apoi ajungem la rock. Cand il intrebi cum si-a descoperit pasiunea pentru muzica si pentru chitara, Alex Bratu aduce in discutie un personaj in care toti am crezut la un moment dat. Poate unii dintre noi inca mai cred in el.

”Am primit de la Mos Craciun, cand eram foarte mici, eu si fratele meu, o chitara. Ai nostri nu-si permiteau sa ne plateasca cursurile de chitara amandurora, asa ca l-au trimis pe fratele meu mai mic si el trebuia sa-mi arate ce-a invatat. Fratele meu a abandonat repede, pentru ca nu era interesat si am ramas si cu chitara si cu studiile la inceput, dar am fost mai mult autodidact, mi-a placut sa invat singur. Nu aveam ceea ce are generatia tanara acum, Youtube, tutoriale, tot ce vrei este pe net. Trebuia sa cauti tu”, isi aminteste Alex Bratu.

Alex Bratu, de la Iris la Judas Priest si mai departe

Asa a inceput pasiunea pentru muzica in general, dar de unde a venit cea pentru rock? Alex Bratu face un salt in timp si isi aminteste ca face parte din generatia rockerilor care mergeau la concertele Pro Musica, prin `88 - `89, la concertele formatiilor de atunci, printre care si Iris.

”Imediat ce a fost deschiderea, dupa Revolutie, am inceput sa consumam Metallica, Iron Maiden si asa mai departe. Tin minte ca primul material pe care l-am ascultat a fost o caseta care avea pe o parte Scorpions si pe cealalta Judas Priest si a fost o trecere destul de mare de la Iris la Judas Priest. Am fost generatia de rockeri care stateam si ascultam cand punea Lenti Metallica in `91, la radio (Lenti Chiriac, cunoscut realizator de emisiuni rock la radio – n.red.) si inregistram pe casete si ascultam. Cred ca mai am pe undeva caseta pe care e Lenti inregistrat cum spune «Si acum urmeaza piesa Wherever I may roam», spune Alex Bratu, care acum asculta mult mai mult decat Judas Priest si Iris.

Printre preferatii sai se afla Joe Bonamassa si Tigran Hamasian – ”sunt un fan si al altor stiluri, mai linistite, mai asezate” – si asculta, pe langa rock progresiv, si stiluri mai noi de metal, cum ar fi djent, printre formatiile pe care le apreciaza aflandu-se Periphery.

Seful JYSK Romania si Bulgaria spune ca rock-ul este, pentru el, o pasiune care nu se va stinge vreodata. Alex Bratu nu vede muzica pe care o face ca pe o cariera, ci ca pe un hobby, unul in care investeste timp, energie, bani, dar ca nu are nici un fel de asteptari si nu canta live decat la petrecerile anuale ale companiei, ”unde vrei, nu vrei, trebuie sa-l asculti pe sefu` care se produce pe scena timp de 25 de minute si face niste solo-uri de juma` de ora”.

”Sunt genul de pasionat care isi scrie muzica si versurile si apoi merge la prieteni la studio si le spune «Hai sa tragem si o piesa, pune-mi si mie niste tobe, fa-mi si mie basul, fa-mi si un mixaj foarte bun. Acolo unde simt eu ca as putea sa spun mai mult decat doar prin melodie, producem si un videoclip. Eu cant cu chitara si vocea, nu am o trupa, am prieteni care ma pot ajuta cu diverse instrumente, am un prieten foarte bun, Adrian Tabacaru, care este un muzician genial si care mi-a produs piesele si a facut mixajele si m-a ajutat foarte mult sa concretizez de la idee la piesa. Imi place sa-mi scriu versurile si liniile melodice, sa le cant. Evident, toate astea costa, dar cred ca e foarte sanatos sa-ti tii un balans si hobby-urile sunt foarte sanatoase pentru oameni”, spune Alex Bratu.

Alex Bratu, despre primul sau album: ”De la idee la fapta e o cale lunga”

Revenind la muzica sa, Alex Bratu spune, cu modestie, ca nu crede ca are voce, dar ca pentru ce vrea el, vocea sa este suficienta. ”M-a ajutat foarte mult o prietena foarte buna care este soprana la Ateneul Roman si am facut cateva cursuri de canto, cat sa stiu despre ce e vorba. Nu cred ca am voce, cred ca pentru ce vreau eu este suficient, mi-as fi dorit mult mai mult, dar nu poti sa le ai pe toate. As fi fost foarte fericit daca as fi fost inzestrat de natura cu o voce frumoasa. Sa zicem ca am primit in alte parti si atunci este fair”, explica Alex Bratu.

Seful JYSK Romania spune ca experienta din business l-a ajutat in muzica si viceversa. Organizarea, planificarea, insistenta si ambitia pe care le-a dobandit in business au contat mult atunci cand si-a produs primul album – pana acum a scos doua albume, Beyond Today, in engleza, si Al doilea anorimp, cu piese in limba romana.

”A fost o experienta foarte interesanta cand mi-am produs primul album si l-am scos. Mi-am dat seama ca de la idee la fapta e o cale foarte lunga si atunci a trebuit sa fiu extrem de planificat, organizat, insistent, ambitios sa-mi pot duce proiectul la capat. Nu statea nimeni sa ma «pushuiasca», eu eram singurul care sa concretizez, sa ma duc sa vorbesc cu diversi oameni sa ma ajute si ce am mai invatat este ca in orice faci, daca nu ai o viziune foarte clara si nu ai o planificare foarte buna si o structura a ceea ce vrei sa faci, nu o sa reusesti. Daca tu crezi ca e suficient sa stai cu chitara in fata si sa spui, uite, asa o sa sune piesa…te inseli. Am scos albumele si pe cd, a fost asa o tacaneala, am vrut sa stau cu cd-ul in mana, nu le-am pus in vanzare””, spune Alex Bratu.

The Rock Business cu Alex Bratu

Nu vreau sa inchei interviul fara sa-l intreb pe Alex Bratu ce crede despre trupele rock din noul val si despre sansele lor de afirmare, intr-o vreme, cea din prezent, in care radiourile comerciale nu prea difuzeaza acest gen de muzica.

”Ma intereseaza partea de rock underground din Romania, am niste prieteni foarte buni din trupa Taine, merg la multe concerte cu ei, nu am foarte mult timp, dar incerc sa fiu acolo. Din pacate, vezi ca sunt cam aceiasi 50-100 de spectatori de fiecare data, este un pic deprimant. Din nefericire pentru artistii din ziua de azi, cred ca s-au dus zilele in care vindeau mii de albume. E foarte greu, din pacate artistii nu primesc cat ar trebui sa primeasca. Sunt artisti atat de talentati, atat de buni, care se zbat de pe o zi pe alta. Nu e cinstit, nu e corect”, spune Alex Bratu.

Discutia noastra se incheie cu aceasta concluzie amara, dar sunt sigur ca amandoi ne-am dori sa facem ceva ca sa aducem in atentia publicului larg, din nou, rock-ul si reprezentantii sai din Romania. Un prim pas poate fi chiar seria de articole din care si acest material face parte, The Rock Business, un proiect special wall-street.ro. Plec de la intalnire si, probabil deloc intamplator, imi vin in minte cateva versuri dintr-o melodie a celor de la AC/DC: