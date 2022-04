A fost adoptat proiectul de lege privind salariu minim brut în agricultură

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care prevede că salariul de bază minim brut în domeniul agricol este de minimum 3.000 lei lunar, relatează Agerpres.

Proiectul de lege, adoptat cu 269 de voturi "pentru", 10 "împotrivă" şi şase abţineri, stipulează şi acordarea de facilităţi fiscale persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară.



"Prin derogare de la prevederile art. 164 (...) din Codul muncii, până la sfârşitul anului 2022, pentru domeniul agricol, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră. În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul agricol, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună", prevede actul normativ.



Potrivit acestuia, perioadele lucrate în sectorul agricol constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.



"Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opţiunea se depune în scris, la angajator, acesta reţinând contribuţia aferentă potrivit prevederilor legale", conform proiectului adoptat.



Stabilirea salariului de bază minim brut în domeniul agricol la minimum 3.000 lei lunar este prevăzută în programul de măsuri economice şi sociale "Sprijin pentru România", care a fost prezentat luni de liderii coaliţiei de guvernare.

USR și AUR au contestat măsura.



Deputaţii USR nu au fost de acord cu acest proiect pe care l-au criticat în plenul Camerei Deputaţilor.



"E un proiect care face o reducere a impozitării muncii în sectorul specific al agriculturii, pe modelul aplicat în sectorul construcţiilor. Dacă ar fi după noi, nu asta este metoda de a acţiona. Cel mai bun mod de a acţiona era să ajuţi predominant salariile mai mici, unde avem o impozitare aberantă a muncii. În România avem cele mai mari taxe pe salariile mici din toată Europa, (...) gonind astfel românii din România. Avem o problemă şi trebuie la un moment dat să vorbim şi despre lucrul acesta. Optim nu este să reducem, pur şi simplu, toată cota de taxare, optim era să dăm o deducere", a declarat deputatul USR Claudiu Năsui.



Liderul grupului AUR, George Simion, a spus şi el că acest proiect nu este unul potrivit, adăugând că o să provoace "mai mult haos".



"E înduioşătoare grija pe care o avem faţă de ţăranii români şi felul în care vrem să-i fiscalizăm. Din păcate, m-am întors din Sicilia şi Sardinia, regiunile cele mai sărace din Italia, şi vreau să vă zic că ţăranii români au plecat acolo, au deja salarii de 3.000 de lei, unii chiar 3.500 de lei, alungaţi din ţară. Nu o să le dea nimeni în România în agricultură, în acest moment, fără piaţă de desfacere, astfel de salarii. Combateţi cauza, nu efectul. În rest, o să ne facem că facem şi o să facem mai mult haos chiar şi în economia de subzistenţă pe care România o are", a menţionat Simion.



Liderul grupului deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a afirmat că proiectul trebuie implementat foarte rapid pentru că va ajuta la îmbunătăţirea nivelului de trai în România.



"Luni, adică acum două zile, preşedinţii partidelor care formează coaliţia de guvernare au anunţat un set de măsuri sociale şi economice pentru a îmbunătăţi nivelul de trai din România. La doar două zile, astăzi, în Parlament, votăm acea inţiativă a PSD semnată şi de colegi de la minorităţi şi de la PNL, o iniţiativă care deja urmează o metodă patentată, o lege în acelaşi sens a fost implementată de Guvernul PSD în 2019 în domeniul construcţiilor. A dat rezultate extraordinare. Era imperios necesar ca şi în domeniul agricol şi în industria alimentară să urmăm acelaşi model, pentru că, de prea multe ori, atunci când sunt anunţate crize, România nu se adaptează din timp, nu încearcă să prevină aceste crize şi deja la nivel mondial se discută despre o penurie a alimentelor şi despre o lipsă acută a produselor de bază", a explicat Simonis.



PNL va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege, a declarat, la rândul său, deputatul Florin Roman.



"Grupul PNL va vota pentru adoptarea acestei legi. Sunt foarte multe componente liberale pe partea de investiţii preluate de către Guvern în acest pachet, în special pe partea de investiţii, în special pe partea de IMM- uri, componenta liberală este una foarte puternică în acest pachet. Şi noi am lucrat cu premierul, cu colegii miniştrii liberali, astfel încât componenta liberală, partea de nivestiţii, să fie una extrem de puternică pe lângă ceea ce au propus colegii noştri pe partea socială", a subliniat Roman.



Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for legislativ decizional.

Citeste si: Nicolae Ciucă: Nu vreau să par ceea ce nu sunt, dar nu mă voi lăsa...

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: